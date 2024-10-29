Тарабарова посвітила ніжками у луці школярки та назвала вік своєї внутрішньої дівчинки
Співачка Світлана Тарабарова, яка вже 8 років перебуває у шлюбі і виховує троє дітей, зізналася, на скільки років себе відчуває.
34-річна виконавиця також вбралася у лук школярки і закарбувала вечірню прогулянку Києвом.
"Дівчинці на фото все ще 16 років. Саме так, не зважаючи на шлюб і трьох дітей, я відчуваю себе, коли залишаюся сам на сам зі своїми думками, мріями, страхами... А скільки років твоїй "дівчинці"?", - записала у підписниць Світлана.
Нагадаємо, у Світлани та її чоловіка Олексія – троє дітей. Наймолодша, донечка Поліна народилася вже під час повномасштабної війни. Також подружжя виховує дівчинку Марію та первістка Івана.
І хоча Тарабарова запевняє, що бачить себе юною, раніше вона зізнавалася, що не відчуває себе сексуальною і бажаною через те, що стала "тотал мамою".