"Шукаю баланс": Тарабарова з дітьми наробила милих фото в осінньому лісі
Співачка Світлана Тарабарова, яка на початку жовтня відзначала 8-му річницю шлюбу зі своїм чоловіком та концертним директором Олексієм Бондарем, потішила прихильників осінніми фото зі своїми дітьми.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
"Autumn, we are (осінь, ми, - ред). Якби не мої діти, я б, напевно, і не встигала би дихати свіжим повітрям, доросле життя - занадто забагато відповідальності + все кудись несеться. Шукаю баланс, ви його часом не бачили?" - написала Тарабарова.
Також співачка поділилася відео з чоловіком.
"Це найкраще, що може бути. Родина. Як же я люблю їх", - написала вона.
Нагадаємо, навесні Світлана Тарабарова влаштувала зі своїми дітьми фотосесію в іменних луках.
Як відомо, минулої зими співачка скаржилася на те, що у її родині відбуваються одразу дві вікові кризи та розповідала, як дає цьому раду.
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