Тарабарова у день народження чоловіка подякувала йому за глибину і сенси. Фото

Співачка Світлана Тарабарова привітала свого чоловіка, продюсера Олексія Бондара з днем народження.

З нагоди свята виконавиця запостила теплі сімейні фото з нащадками і коханим.

"Сьогодні день народження у моєї любові, тата з найдобрішим серцем. Не вистачить слів описати, як ми тебе любимо. Дякую за кожну секунду поруч, за глибину, сенси, родину та музику. Happy Birthday, наш всесвіт Олексій", - написала Світлана.

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До речі, свого часу Світлана могла вийти заміж за Володимира Дантеса...

Продюсеру начебто виповнилося 48

Нагадаємо, Олексій і Світлана зіграли весілля у 2016-му. На момент укладання шлюбу співачці було 26, а Бондару - 40 років. Подружжя виховує трьох спільних дітей: Івана, Марію та Поліну.