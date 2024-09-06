Тарабарова у день народження чоловіка подякувала йому за глибину і сенси. Фото

Марія Мельник 6 вересня, 11:15
Тарабарова з чоловіком і дітьми
фото elenponomaryova

Співачка Світлана Тарабарова привітала свого чоловіка, продюсера Олексія Бондара з днем народження.

З нагоди свята виконавиця запостила теплі сімейні фото з нащадками і коханим.

"Сьогодні день народження у моєї любові, тата з найдобрішим серцем. Не вистачить слів описати, як ми тебе любимо. Дякую за кожну секунду поруч, за глибину, сенси, родину та музику. Happy Birthday, наш всесвіт Олексій", - написала Світлана.


До речі, свого часу Світлана могла вийти заміж за Володимира Дантеса...

До речі, свого часу Світлана могла вийти заміж за Володимира Дантеса...

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Нагадаємо, Олексій і Світлана зіграли весілля у 2016-му. На момент укладання шлюбу співачці було 26, а Бондару - 40 років. Подружжя виховує трьох спільних дітей: Івана, Марію та Поліну.

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