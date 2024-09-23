"4 роки, як я мама донечки": Тарабарова адресувала ніжні слова іменинниці з характером. Відео

Співачка Світлана Тарабарова привітала з 4-річчям свою старшу доньку Марію. У Instagram вона опублікувала відео, зняте у святковий день, та адресувала дівчинці щемливий допис.

"Сьогодні у нашій родині свято - День Народження нашої мрії - Марії. Будь щасливою, наша донечка - ми поруч. Будь собою, ви все витримаєм", - пообіцяла зіркова мама.

Марія святкує 4-ий день народження

"P.S.: 4 роки, як я мама донечки і це безцінно. Марія навчила нас залізному терпінню, спонтанності, вмінню дивуватися простим речам. Саме після народження Марії я тепер чую частенько вираз від чоловіка - ну ось, дивись на себе зі сторони, а я на наш захист із Марією відповідаю жартівливо - в наш час у дівчинки має бути характер. Одним словом, я знову зранку вся в сльозах від щастя. Люблю тебе до небес і назад, моя Марія", - написала Світлана.

Світлана поділилася зворушливими домішніми кадрами

Нагадаємо, Тарабарова та її чоловік Олексій Бондар виховують трьох спільних нащадків. Братові Марії, Івану 6 років, а молодшій сестрі Поліні - майже півтора. Нещодавно багатодітна зіркова мама зізналася ТаблоID, що наразі не почувається жіночною.