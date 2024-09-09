"6 років безумовної любові": Тарабарова в день народження сина помилувалася ним на сімейному відео

Тетяна Сухачова 9 вересня, 16:00

Співачка Світлана Тарабарова поділилася зворушливим сімейним моментом – святкуванням дня народження первістка Івана. Хлопчикові виповнилося 6 років.

Милим відео артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"6 років безумовної любові, з днем народження, наш Іван. Сьогодні вперше я побачила, що ти свідомо радів цьому дню, тихенько, хвилююче, у нас були сльози на очах, сльози щастя. Бережи своє добре та щире серце, дякую, що ти у нас є", – написала вона.

Син Світлани Тарабарової
Іменинник, здається, у захваті від свята
скрін з відео

Син і донька Світлани Тарабарової
Відкривати подарунки допомогала сестричка Марійка
скрін з відео
Молодша дочка Сітлани Тарабарової

Молодша сестричка Поліна теж знайшла собі заняття

скрін з відео

Нагадаємо, у Світлани та її чоловіка Олексія – троє дітей. Наймолодша, донечка Поліна народилася вже під час повномасштабної війни. Також подружжя, яке побралося у 2016-му, виховує донечку Марію.

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