Вакарчук у дірявому светрі показався біля львівського будинку, де прожив 13 років

Співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поностальгував за рідними місцями.

У своєму Instaram 49-річний музикант запостив фото зі Львова біля будинку, де зростав.

"У цьому будинку на вулиці Ярославенка я провів 13 років свого життя. Тут закінчив школу, вступив до університету й отримав диплом. Саме тут тоді ж разом із Денисом, Пашею та Юрою створив гурт Океан Ельзи", - розказав Вакарчук.

Музикант народився в Мукачеві, а дитинство та юність провів у Львові

Реклама:

Святослав пригадав, де минали його безтурботні роки

Нагадаємо, кілька місяців тому Вакарчук показував рідкісне дитяче фото з мамою-красунею, зроблене у Мукачеві.