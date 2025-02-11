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Вакарчук у дірявому светрі показався біля львівського будинку, де прожив 13 років

Марія Мельник - 11 лютого, 14:00

Співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поностальгував за рідними місцями.

У своєму Instaram 49-річний музикант запостив фото зі Львова біля будинку, де зростав.

"У цьому будинку на вулиці Ярославенка я провів 13 років свого життя. Тут закінчив школу, вступив до університету й отримав диплом. Саме тут тоді ж разом із Денисом, Пашею та Юрою створив гурт Океан Ельзи", - розказав Вакарчук.

Вакарчук на тлі свого дома

Музикант народився в Мукачеві, а дитинство та юність провів у Львові


Святослав пригадав, де минали його безтурботні роки

Святослав пригадав, де минали його безтурботні роки

Нагадаємо, кілька місяців тому Вакарчук показував рідкісне дитяче фото з мамою-красунею, зроблене у Мукачеві.

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