Вакарчук у дірявому светрі показався біля львівського будинку, де прожив 13 років
Співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поностальгував за рідними місцями.
У своєму Instaram 49-річний музикант запостив фото зі Львова біля будинку, де зростав.
"У цьому будинку на вулиці Ярославенка я провів 13 років свого життя. Тут закінчив школу, вступив до університету й отримав диплом. Саме тут тоді ж разом із Денисом, Пашею та Юрою створив гурт Океан Ельзи", - розказав Вакарчук.
Нагадаємо, кілька місяців тому Вакарчук показував рідкісне дитяче фото з мамою-красунею, зроблене у Мукачеві.
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