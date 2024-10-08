Три кохання Святослава Вакарчука: що відомо про таємниче особисте життя лідера гурту "Океан Ельзи"

Вакарчук пісні пише, натхненні життям. Певну роль у цьому відіграє кохання та жінки, які поруч із ним Фото: Instagram

Святослав Вакарчук – лідер гурту "Океан Ельзи", який уже 30 років на сцені, та один із найвідоміших українських музикантів. Чимало відомо про його творчість, політичну та громадську діяльність. Однак є одна тема, яку чоловік майже ніколи не афішує – особисте життя.

ТаблоID вирішив зібрати усе, що відомо про коханих жінок Святослава Вакарчука. Чому він розійшовся із Лялею Фонарьовою? Чи був роман із Христиною Соловій? Та хто народив йому двох дітей? Усе найцікавіше – далі.

Студентське кохання Вакарчука

Святослав Вакарчук мало говорить про свою родину та ба більше – романи. Однак декілька років тому наважився розповісти про своє перше кохання.

Реклама:

Сталося воно в університеті. Майбутній артист навчався у Львові на факультеті фізики. Там він познайомився зі дівчиною, яка розтопила його серце.

Вакарчук не називає імені тодішньої обраниці. Лише пригадує, що все зароджувалося досить сором’язливо.

"Це було в одній аудиторії. Все було дуже пристойно і навіть сором’язливо. Я поговорив із дівчиною і в нас зав’язалися стосунки. Але вони не дуже довго відбувалися", - поділився він.

Львів зіграв особливу роль не лише у професійному, але й особистому житті Вакарчука Скриншот

Набагато тривалішими були стосунки із Лялею Фонарьовою – жінкою, яка понад 20 років була разом зі Святославом Вакарчуком.

Вакарчук і Фонарьова

Жінка – це сенс життя. Так говорив Вакарчук в одному зі своїх інтерв’ю понад 10 років тому.

"От все може бути добре, але якщо в тебе немає коханої жінки, то щось не так. Навіть при тому, що ти успішний, все добре зі здоров‘ям, ти багатий... - все, що люди можуть матеріального або навіть нематеріального вважати добрим. Якщо (при цьому) в тебе немає близької людини поруч (в даному випадку, для мене - жінки), це значить, що не до кінця гармонія існує", - ділився своєю філософією життя артист.

На той час у нього був той самий сенс і гармонія. Мовиться про Лялю Фонарьову. З нею Святослав познайомився ще у студентські роки. Як пишуть деякі ЗМІ, дівчина закінчила школу стилістів у Лондоні та стала артиректоркою гурту "Океан Ельзи".

Святослав Вакарчук і дружина Ляля Фонарьова. Офіційно пара побралася лише після 15 років viva.ua

Цікаво, що Фонарьова на той час була одружена із львівським стилістом Володимиром Тарасюком і мала від нього доньку Діану. Та почуття до молодого музиканта брали гору, тому Ляля подала на розлучення.

Різниця у віці між Фонарьовою та Вакарчуком усього 2 роки. Їхню пару називали однією з найміцніших в українському шоубізнесі, а стосунки брали за еталон.

"За будь-яких рішень, які пов’язані з моєю родиною, мені важливе моє рішення і моєї половини. В цьому сенсі мені не важливі більше нічиї рішення. Це чітко і ясно", - розкривав один із секретів Вакарчук.

ivona

Однак попри таку ідилію, артист не квапився змінювати свій офіційний статус. Де-факто він був чоловіком та батьком (Вакарчук виховував доньку Лялі Діану, як свою рідну), але де-юре залишався у вільному плаванні. Як пояснював співак, він не бачить сенсу у всіляких штампах. Та у 2015 році Ляля і Святослав все ж офіційно одружилися.

Нова родина Вакарчука

У 2021 році Святослав Вакарчук тричі буквально "розірвав" мережу сенсаційними новинами. Так як артист мало афішує своє особисте життя, у квітні він зробив виняток і привітав Лялю з днем народження милим фото в Instagram. А за декілька місяців приголомшив звісткою, що вони розлучилися.

Ляля Фонарьова була справжньою музою Святослава Вакарчука Фото: Instagram

"Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все", - зазначив артист і чітко дав зрозуміти, що більше жодних подробиць не буде.

А вони й не були потрібні. Тоді почали подейкувати про нову пасію Вакарчука. А у серпні 2021 року у нього народився син-первісток, якого назвали Іваном. У ЗМІ припустили, що мамою є продюсерка продакшена Radioactive Films Євгенія Яцута. Мовляв, вона зі Святославом знайома давно, а на одному із заходів її бачили при надії.

Євгенія Яцута - нова обраниця Святослава Вакарчука? Фото: Facebook

Ні Вакарчук, ні Яцута ці чутки жодним чином тоді не коментували.

"Я дуже щасливий, що в мене є син!", - зазначав виконавець в одному зі своїх інтерв’ю.

Він відверто ділився, що маленька дитина подарувала йому такі емоції, які він досі не відчував. Крім цього у співака виникла ідея записати альбом з колисковими, що точно не схоже на звичну музику "Океанів".

Святослав став інакшим в ролі батька Фото: Instagram

Ще більше Святослава змінило народження другої дитини – доньки Соломії, яка з’явилася на світ у червні 2022 року. Однак через повномасштабне вторгнення удруге татусь не бачив доньку перші три місяці.

"Бог дуже мудрий і справедливий. І, з одного боку, можна сказати, Боже, як тяжко, що під час війни в тебе народжуються діти. А з другого боку, якби в мене не було маленького сина і зараз донечки, які дають шалену силу і енергію тобі, то, може, мені було би тяжче переживати цю війну. Може, це і добре, що зараз у мене є такий оберіг як вони. Це дуже надихає", - ділився він.

Роман із Соловій?

В особистій історії кохання Святослава Вакарчука неможливо обійти ім’я Христини Соловій. Вони познайомилися у 2013 році на шоу "Голос країни", де Вакарчук був тренером Соловій. Після вони продовжили творчу співпрацю.

Фото: Instagram

Христина навіть виступала на підтримку туру "Океану Ельзи", а прихильники губилися в здогадках: чи є роман між цими двома.

"Нічого не можу відповісти, окрім як спростувати ці чутки", - коротко і змістовно коментувала ситуацію Соловій.

Христина Соловій і Вакарчук були продюсером та співачкою Скриншот

Нагадаємо, раніше артистка зізналася, що винна Вакарчуку 27 тисяч доларів, які залишилися після розірвання контракту. Тим часом лідер "Океанів" активно створює нові колаборації з молодими артистами.