"Щасливий, коли вона натхненна": Вакарчук показав маму у своїх обіймах на рідкісному фото

Фото з Instagram Святослава Вакарчука

49-річний співак та фронтмен рокгурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав маму у своїх обіймах на рідкісному фото.

Світлиною він поділився у своєму Instagram.

Святослав показав кадр, як він обіймає свою маму на тлі картин.

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"Останні роки життя тато постійно казав мені: ніколи не припиняй писати твори, скільки можеш, моя мама — прекрасна художниця і теж постійно творить, я щасливий, коли вона натхненна", - написав Вакарчук.

Вакарчук показався зі своєю мамою Світланою

Нагадаємо, якось Святослав Вакарчук зізнавався, що спорт і музика тримають його в тонусі під час війни.

Як відомо, раніше ТаблоID розповідав про три кохання фронтмена "Океан Ельзи"