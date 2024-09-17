"Hot mama" Пренткович топлес та на підборах влаштувала відвертий фотосет

Марія Мельник 17 вересня, 17:40
Пренткович топлес зі спини

Пренткович в особливому стані влаштувала фотосет

фото juliablack.photographer

Блогерка Таня Пренткович, яка готується стати багатодітною мамою, знаходить натхнення на зйомки.

31-річна Таня топлес і на підборах посвітила жіночними формами, прикривши животик.

"Hot mama. Як звикнути, що скоро я буду мамою трьох дітей?", - написала Пренткович.


Нині блогерка зі своїм чоловіком і дітьми живуть в Португалії, де, ймовірно, і народжуватиме майбутня мама

Нині блогерка зі своїм чоловіком і дітьми живуть в Португалії, де, ймовірно, і народжуватиме майбутня мама

Пренткович прикрила груди і роздвинула ноги

Раніше Таня розказувала, до якого розміру збільшилися її груди за час третьої вагітності

Як відомо, Таня виховує спільного з Андрієм сина Адама і старшого Івана від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, раніше блогерка розсекретила термін вагітності і розказала, як змінилося її тіло.

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Пренткович Таня
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