"Hot mama" Пренткович топлес та на підборах влаштувала відвертий фотосет

Пренткович в особливому стані влаштувала фотосет фото juliablack.photographer

Блогерка Таня Пренткович, яка готується стати багатодітною мамою, знаходить натхнення на зйомки.

31-річна Таня топлес і на підборах посвітила жіночними формами, прикривши животик.

"Hot mama. Як звикнути, що скоро я буду мамою трьох дітей?", - написала Пренткович.

Реклама:

Нині блогерка зі своїм чоловіком і дітьми живуть в Португалії, де, ймовірно, і народжуватиме майбутня мама

Раніше Таня розказувала, до якого розміру збільшилися її груди за час третьої вагітності

Як відомо, Таня виховує спільного з Андрієм сина Адама і старшого Івана від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, раніше блогерка розсекретила термін вагітності і розказала, як змінилося її тіло.