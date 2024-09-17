"Hot mama" Пренткович топлес та на підборах влаштувала відвертий фотосет
Блогерка Таня Пренткович, яка готується стати багатодітною мамою, знаходить натхнення на зйомки.
31-річна Таня топлес і на підборах посвітила жіночними формами, прикривши животик.
"Hot mama. Як звикнути, що скоро я буду мамою трьох дітей?", - написала Пренткович.
Як відомо, Таня виховує спільного з Андрієм сина Адама і старшого Івана від попереднього шлюбу.
Нагадаємо, раніше блогерка розсекретила термін вагітності і розказала, як змінилося її тіло.
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