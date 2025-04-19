"Мене чекає новий виклик": Цимбалюк прокоментував свою участь у "Холостяку"

Фото з Instagram Тараса Цимбалюка

35-річний актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм наступного сезону романтичного шоу "Холостяк", прокоментував свою участь у проєкті та подякував шанувальникам за підтримку.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Дякую усім за сьогоднішню підтримку. Мене дійсно чекає новий виклик, нові емоції і абсолютно новий формат існування на ТБ! Цінно, що ви підтримуєте українське кіно, телебачення, медіавиробництво. Люди дивляться, відштовхуються, формують і формуються. Вони перезавантажуються, відволікаються і надихаються. І усім нам прозоро відомо, чому зараз дуже важливо створювати український контент", - зазначив Тарас.

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Цимбалюк прокоментував участь у "Холостяку"

Крім того, актор нагадав, завдяки кому українці зараз мають можливість дивитися та створювати український контент, та закликав підтримати збір на автівки для військових, які боронять країну на Покровському напрямку.

"Ніколи не буде зайвим нагадати, що ми можемо зараз знімати український контент виключно дякуючи нашим героям, які нас захищають. І єдине адекватне поводження тилового прошарку українців - допомагати військовим. Ми маємо дуже важливий збір для хлопців на Покровському напрямку: їм дуже потрібні автівки. І ми з Наталкою Денисенко і Оленою Світлицькою дуже хочемо їм допомогти. Сума - 2 млн гривень. Знаю, що з вами нам будь-який збір під силу", - додав Цимбалюк.

Підтримати збір актора можна за посиланням тут.

До речі, якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життя Тараса Цимбалюка.

Якось в інтерв'ю актор говорив про те, чи відчуває вину, за те що не воює.