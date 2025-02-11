"Трохи підсушило": Цимбалюк скинув 7 кіло та похвалився м'язистим тілом у трусах

35-річний актор Тарас Цимбалюк більш активно взявся за свою фізичну форму і з грудня минулого року скинув цілих 7 кілограмів.

Тарас виклав своє фото в трусах та розповів, завдяки чому "підсушився".

Зокрема, актор став їсти менше солодощів, перестав вживати алкоголь, не переїдає і тренується.

Зараз Тарас важить 95 кілограмів

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Це фото Тараса в січні

До речі, Цимбалюк входить до топ-3 чоловіків, які приваблюють співачку Мішель Андраде.

А от що відбувається в особистому житті актора, наразі невідомо. Адже деякий час Тарас постив холостяцькі сніданки у мережі, а нещодавно дизайнерка Світлана Готочкіна, з якою актор нібито розійшовся, показала букети від нього.