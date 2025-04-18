Стало відомо ім'я наступного "Холостяка"

Телеканал "СТБ" оголосив, хто стане наступним героєм шоу "Холостяк".

35-річний актор Тарас Цимбалюк, у якого за плечима вже два шлюби, вирішив нарешті знайти своє кохання на телебаченні.

Це, до речі, означає, що він поставив крапку у стосунках з дизайнеркою Світланою Готочкіною, про розрив із якою офіційно не повідомляв.

Так от, для чого Тарас так активно худнув і качав м'язи Фото Роман Зубарєв

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Це Тарас написав перед тим, як оголосити про участь у "Холостяку"

"Ми отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, аби саме Тарас став наступним Холостяком. У свої 35 він має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. Ми бачимо, що за брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках.

Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", – зазначила гендиректорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

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Нагадаємо, у попередньому сезоні "Холостяка" брав участь ветеран з ампутацією Олександр Терен Будько. Його обраницею стала харків'янка Інна Бєлєнь, але стосунки тривали недовго і закінчилися не на приємній ноті.

А нещодавно подруга Терена, блогерка Олена Мандзюк заявила, що стосунків між Олександром і Інною не було, і взагалі телеканал "СТБ" "використав і викинув" Терена.