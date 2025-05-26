Tayanna, Andrade і Melovin підтримали Квіткову на її благодійному тренуванні. Фото

25-го травня, у День Києва блогерка Даша Квіткова провела благодійне "Квіткове тренування" на паркінгу столичного ТРЦ.

До події долучилося чимало прихильників здорового способу життя, небайдужих українців, артистів та інфлюенсерів.

Тренування відбувалося у команді професійних тренерів, які проводили вправи від розігріву та кардіо до розтяжки у фіналі.

Годинний спортивний марафон закінчився гучними оплесками та спільним виконанням пісні "Києве мій", яка прозвучала експромтом зі сцени від тренерів та ведучих та викликала щемливі емоції у день Києва.

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Фото пресслужби Квіткової

Даша виклалася на всі сто

Квіткова та команда тренерів

Захід продовжився яскравою концертною програмою. Спершу — флешмоб від співачки NICOLE, у якому взяли участь понад 500 дітей.

На захід також було запрошено артистів: TAYANNA, Michelle Andrade, ALEKSEEV і MELOVIN.

Michelle Andrade також розігріла публіку своїм співом

На благодійне тренування завітало чимало людей

Загальна сума сягнула більше, ніж 800 000 грн, що підуть на лікування дітей, підопічних фонду "Таблеточки", які борються з раком.

Як відомо, Квіткова любить урізноманітнювати свої тренування і робити їх корисними та цікавими. Раніше вона і співачка Тіна Кароль влаштовували тренування-батл просто неба.