Tayanna, Andrade і Melovin підтримали Квіткову на її благодійному тренуванні. Фото
25-го травня, у День Києва блогерка Даша Квіткова провела благодійне "Квіткове тренування" на паркінгу столичного ТРЦ.
До події долучилося чимало прихильників здорового способу життя, небайдужих українців, артистів та інфлюенсерів.
Тренування відбувалося у команді професійних тренерів, які проводили вправи від розігріву та кардіо до розтяжки у фіналі.
Годинний спортивний марафон закінчився гучними оплесками та спільним виконанням пісні "Києве мій", яка прозвучала експромтом зі сцени від тренерів та ведучих та викликала щемливі емоції у день Києва.
Захід продовжився яскравою концертною програмою. Спершу — флешмоб від співачки NICOLE, у якому взяли участь понад 500 дітей.
На захід також було запрошено артистів: TAYANNA, Michelle Andrade, ALEKSEEV і MELOVIN.
Загальна сума сягнула більше, ніж 800 000 грн, що підуть на лікування дітей, підопічних фонду "Таблеточки", які борються з раком.
Як відомо, Квіткова любить урізноманітнювати свої тренування і робити їх корисними та цікавими. Раніше вона і співачка Тіна Кароль влаштовували тренування-батл просто неба.