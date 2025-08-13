Tayanna у топі на вологе тіло посвітила м'язистим пресом на лаконічних фото
Співачка Tayanna (вона ж Тетяна Решетняк) похизувалася пружним пресом.
Для цього виконавиця попозувала у широких джинсах і топі на вологе тіло.
"Життя — це рух вперед з паузами, злетами та падіннями. І лише так ми вчимося грати в цю гру, про правила якої в дитинстві нам ніхто не розповів", - написала виконавиця.
