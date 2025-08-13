Tayanna у топі на вологе тіло посвітила м'язистим пресом на лаконічних фото

Співачка Tayanna (вона ж Тетяна Решетняк) похизувалася пружним пресом.

Для цього виконавиця попозувала у широких джинсах і топі на вологе тіло.

"Життя — це рух вперед з паузами, злетами та падіннями. І лише так ми вчимося грати в цю гру, про правила якої в дитинстві нам ніхто не розповів", - написала виконавиця.

Не дивно, що зірка має такий прес, адже вона працює над ним навіть в подорожах у потягу

Тетяна любить підбирати лаконічне тло для фото

Нагадаємо, у квітні Тетяна спеціально для ТаблоID розказувала про б’юті-відкриття і звички, табу та фаворитів у догляді.

А колись виконавиця також радила, як виглядати "круто".