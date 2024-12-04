Терлюга у спідньому оголила чималий животик та зізналася, чим об'їдається під час вагітності

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка очікує на первістка від свого чоловіка, тренера Володимира Зарецького, розказала про режим харчування під час вагітності.

В своєму Instagram майбутня 32-річна мама зізналася, що в неї пробудилась жага до солодощів.

"Дуже важко відмовити моїй принцесі. І чесно кажучи, в цьому трендовому відео ви повністю можете побачити мою харчову поведінку під час вагітності. Як би я не хотіла, щоб все було правильно, мені дуже сильно з першого дня другого семестру захотілось солодкого…

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Я однозначно зʼїла солодощів за ці пів року більше, ніж за всю свою спортивну карʼєру. І я чесно визнаю, як складно буде мені після відмовитися від цього та почати знову працювати над собою", - кинула собі виклик Ангеліна.

Животик спортсменки на 9-му місяці вагітності фото з Instagram

Хоча Терлюга й зізнається, що нині їсть багато солодкого, в її раціоні присутня і корисна фруктоза

Нагадаємо, раніше Терлюга розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності.