Терлюга у спідньому оголила чималий животик та зізналася, чим об'їдається під час вагітності
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка очікує на первістка від свого чоловіка, тренера Володимира Зарецького, розказала про режим харчування під час вагітності.
В своєму Instagram майбутня 32-річна мама зізналася, що в неї пробудилась жага до солодощів.
"Дуже важко відмовити моїй принцесі. І чесно кажучи, в цьому трендовому відео ви повністю можете побачити мою харчову поведінку під час вагітності. Як би я не хотіла, щоб все було правильно, мені дуже сильно з першого дня другого семестру захотілось солодкого…
Я однозначно зʼїла солодощів за ці пів року більше, ніж за всю свою спортивну карʼєру. І я чесно визнаю, як складно буде мені після відмовитися від цього та почати знову працювати над собою", - кинула собі виклик Ангеліна.
Нагадаємо, раніше Терлюга розказувала, скільки кіло набрала за час вагітності.