"Намагаюсь прийняти себе": вагітна Терлюга зізналася, скільки кіло набрала

Марія Мельник 21 листопада, 17:45
Терлюга посвітила животиком
фото з Instagram

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка очікує на первістка від свого чоловіка, тренера Володимира Зарецького, розказала про набрані за час вагітності кіло.

У своєму Instagram 32-річна спортсменка показала себе з усіх боків і пояснила, що намагається приймати себе.

"34-35 тижнів, + 20 кіло. Я в шоці, але намагаюсь прийняти себе і бути гарною", - написала Терлюга.


Терлюга у халаті

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Анжеліка Терлюга в шортах

Майбутня мама виглядає свіжою і щасливою

Терлюга - вид животика збоку

Як відомо, Ангеліна і Володимир очікують на донечку. Раніше Терлюга пояснила, чому вони з чоловіком вирішили залишитися на батьківщині.

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Терлюга
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