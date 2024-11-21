"Намагаюсь прийняти себе": вагітна Терлюга зізналася, скільки кіло набрала
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка очікує на первістка від свого чоловіка, тренера Володимира Зарецького, розказала про набрані за час вагітності кіло.
У своєму Instagram 32-річна спортсменка показала себе з усіх боків і пояснила, що намагається приймати себе.
"34-35 тижнів, + 20 кіло. Я в шоці, але намагаюсь прийняти себе і бути гарною", - написала Терлюга.
Як відомо, Ангеліна і Володимир очікують на донечку. Раніше Терлюга пояснила, чому вони з чоловіком вирішили залишитися на батьківщині.
Приєднуйтесь до дискусії