"Людина року" Свіфт вигуляла хутряний монохромний лук на прем'єру фільму. ФОТО

Тетяна Сухачова 7 грудня 2023, 12:30

Американська співачка Тейлор Свіфт, яку днями Time визнав Людиною року 2023, показалася на людях.

Зірка відвідала нью-йоркську прем’єру стрічки "Бідні-нещасні" з Еммою Стоун у головній ролі.

Для виходу Свіфт обрала чорний total look із сукнею та хутряним пальто. Образ артистка доповнила босоніжками та червоною помадою, яку часто носить не лише на світських заходах, але й повсякдень.

Хутряне пальто й босоніжки – стильне поєднання, проте не для нашої погоди

Хутряне пальто й босоніжки – стильне поєднання, проте не для нашої погоди

фото GETTY IMAGES

33-річна зірка стала Людиною року за версією Time

33-річна зірка стала Людиною року за версією Time

фото GETTY IMAGES

Як відомо, за звання Людини року Свіфт змагалася із Сі Цзіньпіном, російським диктатором Путіним, героїнею фільму Барбі та королем Чарльзом III.

Нагадаємо, у світських колах Свіфт відома не лише своєю музичною діяльністю, але й бурхливою любовною біографією. 33-річна співачка встигла відзначитися стосунками з актором Джейком Джилленхолом, діджеєм Кельвіном Харрісом, зіркою "Сутінок" Тейлором Лотнером та іншими.

Нині Тейлор зустрічається з зіркою американського футболу Тревісом Келсі.

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