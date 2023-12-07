"Людина року" Свіфт вигуляла хутряний монохромний лук на прем'єру фільму. ФОТО
Американська співачка Тейлор Свіфт, яку днями Time визнав Людиною року 2023, показалася на людях.
Зірка відвідала нью-йоркську прем’єру стрічки "Бідні-нещасні" з Еммою Стоун у головній ролі.
Для виходу Свіфт обрала чорний total look із сукнею та хутряним пальто. Образ артистка доповнила босоніжками та червоною помадою, яку часто носить не лише на світських заходах, але й повсякдень.
Як відомо, за звання Людини року Свіфт змагалася із Сі Цзіньпіном, російським диктатором Путіним, героїнею фільму Барбі та королем Чарльзом III.
Нагадаємо, у світських колах Свіфт відома не лише своєю музичною діяльністю, але й бурхливою любовною біографією. 33-річна співачка встигла відзначитися стосунками з актором Джейком Джилленхолом, діджеєм Кельвіном Харрісом, зіркою "Сутінок" Тейлором Лотнером та іншими.
Нині Тейлор зустрічається з зіркою американського футболу Тревісом Келсі.