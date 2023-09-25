Браслет із номером телефону та знайомство з мамою: Тейлор Свіфт приписують роман зі спортсменом

33-річна американська співачка Тейлор Свіфт, в любовній біографії якої чимало відомих колишніх, здається, скоро розпрощається зі статусом холостячки.

Зірці закидають роман із зіркою американського футболу, 33-річним Тревісом Келсі.

А днями пару знову помітили разом. Точніше співачка відвідала матч Тревіса, де її зазнімкували на трибунах. І не просто у Vip-ложі, а поруч із мамою спортсмена. Згодом солодку парочку помітили під час виходу зі стадіону.

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Тейлор та Тревіс покидають стадіон під прицілами папараці та навіть не ховаються фото з Instagram

Як відомо, історія співачки та спортсмена почалась доволі романтично. Тейлор виступала на стадіоні в Канзас Сіті – домашній майданчик команди, за яку грає Тревіс.

Кількома тижнями пізніше чоловік розповів у подкасті, що був на концерті артистки. І хотів подарувати їй "браслет дружби" (аксесуар, який дають всім відвідувачам на шоу Свіфт - ред.) із власним номером. Проте того вечора Тейлор не вийшла до фанів на зустріч, як робить зазвичай, і Келсі залишився ні з чим.

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Згодом спортсмена знову запитали під час інтерв’ю, чи він серйозно говорив про свої наміри залицятися до артистки.

"Я сказав, що сказав. І мав на увазі те, що мав на увазі, коли про це говорив… Не буду розповідати про своє особисте життя", – таємниче відповів він.

Що ж, зважаючи на присутність співачки на грі, та, очевидно, знайомство з його мамою, номер Тревіса до Тейлор таки потрапив.

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Нагадаємо, Тейлор зустрічалася, зокрема, з акторами Томом Хіддлстоном, Джеком Джиленхолом та Тейлором Лотнером. Також серед колишніх співачки є музикант Джо Джонас, який зараз у процесі розлучення з актрисою Софі Тернер. Цікаво, що нещодавно Тейлор та Софі помітили за дружніми посиденьками в ресторані. Очевидно, що артистка у цій справі підтримує точно не свого екса.