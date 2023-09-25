Браслет із номером телефону та знайомство з мамою: Тейлор Свіфт приписують роман зі спортсменом

Тетяна Сухачова 25 вересня, 10:45

33-річна американська співачка Тейлор Свіфт, в любовній біографії якої чимало відомих колишніх, здається, скоро розпрощається зі статусом холостячки.

Зірці закидають роман із зіркою американського футболу, 33-річним Тревісом Келсі.

А днями пару знову помітили разом. Точніше співачка відвідала матч Тревіса, де її зазнімкували на трибунах. І не просто у Vip-ложі, а поруч із мамою спортсмена. Згодом солодку парочку помітили під час виходу зі стадіону.


Тейлор та Тревіс покидають стадіон під прицілами папараці та навіть не ховаються
Тейлор та Тревіс покидають стадіон під прицілами папараці та навіть не ховаються
фото з Instagram

Як відомо, історія співачки та спортсмена почалась доволі романтично. Тейлор виступала на стадіоні в Канзас Сіті – домашній майданчик команди, за яку грає Тревіс.

Кількома тижнями пізніше чоловік розповів у подкасті, що був на концерті артистки. І хотів подарувати їй "браслет дружби" (аксесуар, який дають всім відвідувачам на шоу Свіфт - ред.) із власним номером. Проте того вечора Тейлор не вийшла до фанів на зустріч, як робить зазвичай, і Келсі залишився ні з чим.

33-річний Тревіс Келсі знає, як передати дівчині свій номер

33-річний Тревіс Келсі знає, як передати дівчині свій номер

фото з instagram

Згодом спортсмена знову запитали під час інтерв’ю, чи він серйозно говорив про свої наміри залицятися до артистки.

"Я сказав, що сказав. І мав на увазі те, що мав на увазі, коли про це говорив… Не буду розповідати про своє особисте життя", – таємниче відповів він.

Що ж, зважаючи на присутність співачки на грі, та, очевидно, знайомство з його мамою, номер Тревіса до Тейлор таки потрапив.

Здається, Тейлор не поспішає заперечувати чутки про свій новий роман
Здається, Тейлор не поспішає заперечувати чутки про свій новий роман
фото з Instagram

Нагадаємо, Тейлор зустрічалася, зокрема, з акторами Томом Хіддлстоном, Джеком Джиленхолом та Тейлором Лотнером. Також серед колишніх співачки є музикант Джо Джонас, який зараз у процесі розлучення з актрисою Софі Тернер. Цікаво, що нещодавно Тейлор та Софі помітили за дружніми посиденьками в ресторані. Очевидно, що артистка у цій справі підтримує точно не свого екса.

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