Браслет із номером телефону та знайомство з мамою: Тейлор Свіфт приписують роман зі спортсменом
33-річна американська співачка Тейлор Свіфт, в любовній біографії якої чимало відомих колишніх, здається, скоро розпрощається зі статусом холостячки.
Зірці закидають роман із зіркою американського футболу, 33-річним Тревісом Келсі.
А днями пару знову помітили разом. Точніше співачка відвідала матч Тревіса, де її зазнімкували на трибунах. І не просто у Vip-ложі, а поруч із мамою спортсмена. Згодом солодку парочку помітили під час виходу зі стадіону.
Як відомо, історія співачки та спортсмена почалась доволі романтично. Тейлор виступала на стадіоні в Канзас Сіті – домашній майданчик команди, за яку грає Тревіс.
Кількома тижнями пізніше чоловік розповів у подкасті, що був на концерті артистки. І хотів подарувати їй "браслет дружби" (аксесуар, який дають всім відвідувачам на шоу Свіфт - ред.) із власним номером. Проте того вечора Тейлор не вийшла до фанів на зустріч, як робить зазвичай, і Келсі залишився ні з чим.
Згодом спортсмена знову запитали під час інтерв’ю, чи він серйозно говорив про свої наміри залицятися до артистки.
"Я сказав, що сказав. І мав на увазі те, що мав на увазі, коли про це говорив… Не буду розповідати про своє особисте життя", – таємниче відповів він.
Що ж, зважаючи на присутність співачки на грі, та, очевидно, знайомство з його мамою, номер Тревіса до Тейлор таки потрапив.
Нагадаємо, Тейлор зустрічалася, зокрема, з акторами Томом Хіддлстоном, Джеком Джиленхолом та Тейлором Лотнером. Також серед колишніх співачки є музикант Джо Джонас, який зараз у процесі розлучення з актрисою Софі Тернер. Цікаво, що нещодавно Тейлор та Софі помітили за дружніми посиденьками в ресторані. Очевидно, що артистка у цій справі підтримує точно не свого екса.
Софі Тернер заявила, що дізналася про розлучення зі ЗМІ та що колишній ховає паспорти їхніх доньок
Пахне розлученням: джерела повідомили про проблеми в шлюбі Джонаса і Тернер та з ким їхні діти
Він "не хотів руйнувати сім'ю", але вона "почувалася мов у пастці": інсайдери про причини розлучення Джонаса і зірки "Гри престолів" Тернер