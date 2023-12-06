Не Путін і не Барбі: журнал Time обрав Людину року

Американський щотижневий журнал Time оголосив Людину року 2023.

Нею стала 33-річна американська співачка, володарка 12 нагород Grammy Тейлор Свіфт.

Виконавиця перемогла таких світових лідерів, як Володимир Путін і Сі Цзіньпін, які потрапили до шортліста видання. Також звання Людини року могли отримати героїня фільму "Барбі" і король Чарльз ІІІ.

Людина року 2023 - американська попзірка Тейлор Свіфт Фото Time

"Досягнення Свіфт як митця настільки величезні, що перераховувати їх здається майже недоречним. Як попзірка вона сидить у рідкісній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як авторку пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнеследі вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів", - пише Time.

Цього року роман Тейлор зі спортсменом Тревісом Келсі обговорюють світові ЗМІ. А її рухи і вбрання під час світового туру ставали головною темою перших шпальт на рівні з політичними подіями.

Саме цього року Тейлор опинилася на піку своєї слави.

"Це найщасливіша мить, яку я коли-небудь відчувала і якою я найбільше пишаюся, а також найбільш творчий і вільний момент, який я коли-небудь переживала", - зізналася співачка у розмові з Time.



Окрім Греммі, у Тейлор є 19 статуеток American Music Awards, 23 нагороди Billboard Music Awards та навіть одна нагорода Еммі.

У 2015 Свіфт потрапила до списку 100 найвизначніших авторів пісень всіх часів журналу Rolling Stone. Також її визнали найдорожчою артисткою та найбагатшою співачкою 2015-го року.