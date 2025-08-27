Тейлор Свіфт оголосила про заручини і показала обручку. Фото
Американська співачка Тейлор Свіфт вперше виходить заміж за свого обранця, гравця в американський футбол Тревіса Келсі.
Радісною новиною про заручини знаменитості поділилися в Instagram. На фото видно романтичний момент пропозиції, коли спортсмен стає на одне коліно.
"Твоя викладачка англійської та твій вчитель фізкультури збираються одружитися", — підписали вони допис.
Нагадаємо, про стосунки співачки і футболіста вперше стало відомо влітку 2023-го. Їх часто ловили за ручку на спільних заходах, а ще Тейлор підтримувала коханого під час його гри на Super Bowl.
Уже в жовтні фанати Свіфт зможуть послухати музичну версію їхньої романтичної історії у новому альбомі зірки. Як відомо, обкладинка платівки вийшла сексуальною та звабливою.