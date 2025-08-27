Тейлор Свіфт оголосила про заручини і показала обручку. Фото

Американська співачка Тейлор Свіфт вперше виходить заміж за свого обранця, гравця в американський футбол Тревіса Келсі.

Радісною новиною про заручини знаменитості поділилися в Instagram. На фото видно романтичний момент пропозиції, коли спортсмен стає на одне коліно.

"Твоя викладачка англійської та твій вчитель фізкультури збираються одружитися", — підписали вони допис.

Заручини відбулись у квітковому саду у Ліз-Самміті, що в штаті Міссурі Фото instagram

35-річна парочка виглядала закоханою і щасливою

Тревіс подарував коханій каблучку з чималим діамантом від бренду Artifex Fine Jewelry

Ця новина неабияк здивувала шанувальників, які просто обожнюють зіркову парочку

Майбутнє подружжя попозувало на згадку серед квітів, до речі, сама пропозиція відбулася два тижні тому

Нагадаємо, про стосунки співачки і футболіста вперше стало відомо влітку 2023-го. Їх часто ловили за ручку на спільних заходах, а ще Тейлор підтримувала коханого під час його гри на Super Bowl.

Уже в жовтні фанати Свіфт зможуть послухати музичну версію їхньої романтичної історії у новому альбомі зірки. Як відомо, обкладинка платівки вийшла сексуальною та звабливою.