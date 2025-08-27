Тейлор Свіфт оголосила про заручини і показала обручку. Фото

Карина Тімкова - 27 серпня, 09:37

Американська співачка Тейлор Свіфт вперше виходить заміж за свого обранця, гравця в американський футбол Тревіса Келсі.

Радісною новиною про заручини знаменитості поділилися в Instagram. На фото видно романтичний момент пропозиції, коли спортсмен стає на одне коліно.

"Твоя викладачка англійської та твій вчитель фізкультури збираються одружитися", — підписали вони допис.

Тейлор Свіфт виходить заміж вперше

Заручини відбулись у квітковому саду у Ліз-Самміті, що в штаті Міссурі

Фото instagram

Тейлор Свіфт оголосила про заручини романтичними фото

35-річна парочка виглядала закоханою і щасливою 

Тейлор Свіфт похвалилася обручкою від коханого

Тревіс подарував коханій каблучку з чималим діамантом від бренду Artifex Fine Jewelry

Тейлор Свіфт романтичними фото оголосила про заручини
Ця новина неабияк здивувала шанувальників, які просто обожнюють зіркову парочку
Тейлор Свіфт притулилася до коханого в саду після заручин

Майбутнє подружжя попозувало на згадку серед квітів, до речі, сама пропозиція відбулася два тижні тому

Нагадаємо, про стосунки співачки і футболіста вперше стало відомо влітку 2023-го. Їх часто ловили за ручку на спільних заходах, а ще Тейлор підтримувала коханого під час його гри на Super Bowl.

Уже в жовтні фанати Свіфт зможуть послухати музичну версію їхньої романтичної історії у новому альбомі зірки. Як відомо, обкладинка платівки вийшла сексуальною та звабливою.

