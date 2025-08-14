Королева бурлеску Свіфт у блискучому боді та пір'ї звабно оголила стегно для обкладинки альбому. Фото

Американська співачка Тейлор Свіфт анонсувала свій 12-й музичний альбом, який отримав назву "The Life Of A Showgirl" і вийде 3-го жовтня.

На обкладинці платівки та промо фотосесії володарка Grammy постала у вражаючих образах в стилі ретро-кабаре, які нагадували естетику золотої доби Голлівуду. Тейлор ефектно позувала у міні й боді зі стразами, блискучих комплектах з ліфчиком і пір'яних боа.

"Я так пишаюся цим альбомом. Він народився в найвразливішому, радісному, дикому та драматичному моменті в моєму житті", — заінтригувала вона.

35-річна артистка здивувала фанатів неочікуваним анонсом Фото Mert Alas & Marcus Piggott

Знаменитість уявила себе на шоу 40–50-х років в Лас-Вегасі. А вам теж такий лук нагадував стиль бурлеск-діви Діти фон Тіз?

Свіфт поспокушала своїм виглядом у сексі луці

Тейлор у сяючому боді грайливо повигиналася на стільці

Авторка хітів похвалилася довгими ніжками у звабливій позі

Співачка посвітила бюстом у ліфі зі стразів

Селебріті приміряла образ королеви бурлеску

До речі, в майбутньому альбомі буде колаборація зі співачкою Сабріною Карпентер, яка є давньою поціновувачкою музики Свіфт

Нагадаємо, нині Тейлор зустрічається з гравцем в американський футбол Тревісом Келсі. Парочку частенько ловили на романтичних моментах і, схоже, нові треки будуть присвячені саме йому.

А ще знаменитість любить вражати публіку своїм одягом. Вона показалася на хіднику в корсеті та шортах і з розрізом до стегна позувала на заході. Якось вона розважилася на вечірці у блискучому міні.

