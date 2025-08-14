Королева бурлеску Свіфт у блискучому боді та пір'ї звабно оголила стегно для обкладинки альбому. Фото
Американська співачка Тейлор Свіфт анонсувала свій 12-й музичний альбом, який отримав назву "The Life Of A Showgirl" і вийде 3-го жовтня.
На обкладинці платівки та промо фотосесії володарка Grammy постала у вражаючих образах в стилі ретро-кабаре, які нагадували естетику золотої доби Голлівуду. Тейлор ефектно позувала у міні й боді зі стразами, блискучих комплектах з ліфчиком і пір'яних боа.
"Я так пишаюся цим альбомом. Він народився в найвразливішому, радісному, дикому та драматичному моменті в моєму житті", — заінтригувала вона.
Нагадаємо, нині Тейлор зустрічається з гравцем в американський футбол Тревісом Келсі. Парочку частенько ловили на романтичних моментах і, схоже, нові треки будуть присвячені саме йому.
А ще знаменитість любить вражати публіку своїм одягом. Вона показалася на хіднику в корсеті та шортах і з розрізом до стегна позувала на заході. Якось вона розважилася на вечірці у блискучому міні.
До речі, недавно ТаблоID ділився цікавими та неочікуваними фактами з життя Свіфт.
"Людина року" Свіфт вигуляла хутряний монохромний лук на прем'єру фільму. ФОТО
Якби погляд міг убивати: реакція Свіфт на жарт ведучого Golden Globes потрапила на камеру. Відео
"Бездітна леді з котом": Тейлор Свіфт яскраво підтримала кандидатку в президенти США Гарріс та наразилася на "гумор" Ілона Маска