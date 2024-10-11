Кароль у спортивних луках похизувалася рельєфним пресом і стійкою у складних асанах

Тіна Кароль не припиняє дивувати гнучкістю фото michael_fedorak

Співачка Тіна Кароль, яка хіба не кожного дня "для фану" стоїть у планці по 16 хвилин, продемонструвала красу і силу тіла.

39-річна артистка у спортивних луках посвітила пружним животиком і показалася у складних йога-позах.

Кароль прискіпливо підходить до харчування, однак у свіжому хлібі з маслом на сніданок ніколи собі не відмовить скрін з Instagram

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До речі, окрім йоги співачка любить пострибати на скакалці

Відтворюючи такі складні пози, просто неможливо не мати такий міцний прес, як у зірки





Нагадаємо, раніше Кароль розказувала, скільки разів на тиждень тренується, а також ділилася своєю системою харчування.