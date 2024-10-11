Кароль у спортивних луках похизувалася рельєфним пресом і стійкою у складних асанах

Марія Мельник 11 жовтня, 12:30
Кароль - портретне фото

Тіна Кароль не припиняє дивувати гнучкістю

фото michael_fedorak

Співачка Тіна Кароль, яка хіба не кожного дня "для фану" стоїть у планці по 16 хвилин, продемонструвала красу і силу тіла.

39-річна артистка у спортивних луках посвітила пружним животиком і показалася у складних йога-позах.

Кароль у спортивному показала прес

Кароль прискіпливо підходить до харчування, однак у свіжому хлібі з маслом на сніданок ніколи собі не відмовить

скрін з Instagram

Кароль і її пружний прес

До речі, окрім йоги співачка любить пострибати на скакалці

Відтворюючи такі складні пози, просто неможливо не мати такий міцний прес, як у зірки

Відтворюючи такі складні пози, просто неможливо не мати такий міцний прес, як у зірки


Нагадаємо, раніше Кароль розказувала, скільки разів на тиждень тренується, а також ділилася своєю системою харчування.

Читайте також:

Кароль відтисканнями у складній йога-позі утерла носа коментаторам-критикам

"Виразна та пристрасна" Кароль у зеленому міні, мереживі та плетиві презентувала альбом про багатогранність жінки

"Взяв м'яч - х*рач": Кароль розповіла, скільки разів на тиждень тренується, які нормативи здає, та дала поради щодо харчування

Тіна Кароль
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів