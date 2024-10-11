Кароль у спортивних луках похизувалася рельєфним пресом і стійкою у складних асанах
Співачка Тіна Кароль, яка хіба не кожного дня "для фану" стоїть у планці по 16 хвилин, продемонструвала красу і силу тіла.
39-річна артистка у спортивних луках посвітила пружним животиком і показалася у складних йога-позах.
Нагадаємо, раніше Кароль розказувала, скільки разів на тиждень тренується, а також ділилася своєю системою харчування.
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