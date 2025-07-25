Кароль без мейкапу та з декольте наробила селфі з незвичною укладкою

Тамара Кудрявченко - 25 липня, 17:30

Співачка Тіна Кароль доволі часто тішить прихильників численними селфі, які робить всюди. До того ж, 40-річну зірка не боїться показуватися без мейкапу

Тіна може просто взяти і викласти кілька фото себе. Як і зробила в п'ятницю 25-го липня. 

Тіна Кароль з декольте

Кароль і декольте засвітила, і личко без макіяжу

Підписники одразу помітили, що артистка виглядає не так, як завжди. Причиною, певно, стала укладка Тіни - розслаблені легкі хвилі замість зазвичай більш прямих пасм.  


Тіна Кароль з незвичною зачіскою

Незвично бачити Кароль із хвилястим волоссям

Як вам зірка в такому образі?

Як вам зірка в такому образі?

Нагадаємо, нещодавно Тіна презентувала колекцію лаків для нігтів, яку розробила у колаборації з відомим брендом. 

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Тіна Кароль
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