Кароль без мейкапу та з декольте наробила селфі з незвичною укладкою
Співачка Тіна Кароль доволі часто тішить прихильників численними селфі, які робить всюди. До того ж, 40-річну зірка не боїться показуватися без мейкапу.
Тіна може просто взяти і викласти кілька фото себе. Як і зробила в п'ятницю 25-го липня.
Підписники одразу помітили, що артистка виглядає не так, як завжди. Причиною, певно, стала укладка Тіни - розслаблені легкі хвилі замість зазвичай більш прямих пасм.
Нагадаємо, нещодавно Тіна презентувала колекцію лаків для нігтів, яку розробила у колаборації з відомим брендом.
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