Кароль без мейкапу та з декольте наробила селфі з незвичною укладкою

Співачка Тіна Кароль доволі часто тішить прихильників численними селфі, які робить всюди. До того ж, 40-річну зірка не боїться показуватися без мейкапу.

Тіна може просто взяти і викласти кілька фото себе. Як і зробила в п'ятницю 25-го липня.

Кароль і декольте засвітила, і личко без макіяжу

Підписники одразу помітили, що артистка виглядає не так, як завжди. Причиною, певно, стала укладка Тіни - розслаблені легкі хвилі замість зазвичай більш прямих пасм.

Незвично бачити Кароль із хвилястим волоссям

Як вам зірка в такому образі?

Нагадаємо, нещодавно Тіна презентувала колекцію лаків для нігтів, яку розробила у колаборації з відомим брендом.