Сексі, токсік і містичний: Кароль із кицькою презентувала концептуальну колекцію лаків для нігтів

Співачка Тіна Кароль презентувала beauty-колаборацію разом з брендом професійних nail-матеріалів LUNAmoon - колекцію гель-лаків з ефектом Cat Eye.

Лінійка лаків "MUR MUR" від зірки - це шість відтінків з магнітним ефектом, що символізують емоційні стани сучасної жінки.

Візуальним талісманом колекції стала біла киця - алюзія на глибину погляду та магнетизм характеру.

Фото пресслужби Тіни Кароль

Як вам відтінок на нігтях Тіни?

Серед відтінків лаків будуть представлені наступні: queen, sexy, cute, mystic, drama, toxic.

Так виглядає повна колекція лаків

Колекція стане доступною у продажу з 17 липня на офіційному сайті LUNAmoon та в партнерських точках по всій Україні.

На пальцях Тіни цікавий відтінок токсік

Колір можна обирати залежно від настрою, луку тощо

Колір, як і погляд Тіни, дійсно виглядає містично

Нагадаємо, це не перша колаборація Тіни Кароль у бʼюті-сегменті. Її попередні лімітовані лінії вже стали прикладами ефективної синергії медійного впливу та комерційної успішності: парфум "Тіna", червона помада, авторська колекція взуття з Kachorovska, колготки з Giulia та прикраси у співпраці з Укрзолото, колекції постільної білизни Home me та свічки із брендом Poetry Home.