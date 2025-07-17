Сексі, токсік і містичний: Кароль із кицькою презентувала концептуальну колекцію лаків для нігтів

Марія Мельник - 17 липня, 13:00

Співачка Тіна Кароль презентувала beauty-колаборацію разом з брендом професійних nail-матеріалів LUNAmoon - колекцію гель-лаків з ефектом Cat Eye.

Лінійка лаків "MUR MUR" від зірки - це шість відтінків з магнітним ефектом, що символізують емоційні стани сучасної жінки.

Візуальним талісманом колекції стала біла киця - алюзія на глибину погляду та магнетизм характеру.

Кароль з кішкою
Фото пресслужби Тіни Кароль

Кароль з лаком власного виробництва

Як вам відтінок на нігтях Тіни?

Серед відтінків лаків будуть представлені наступні: queen, sexy, cute, mystic, drama, toxic.

Так виглядає повна колекція лаків

Так виглядає повна колекція лаків

Колекція стане доступною у продажу з 17 липня на офіційному сайті LUNAmoon та в партнерських точках по всій Україні. 

На пальцях Тіни цікавий відтінок токсік

На пальцях Тіни цікавий відтінок токсік

Колір можна обирати залежно від настрою, луку тощо

Колір можна обирати залежно від настрою, луку тощо

Колір, як і погляд Тіни, дійсно виглядає містично

Колір, як і погляд Тіни, дійсно виглядає містично

Нагадаємо, це не перша колаборація Тіни Кароль у бʼюті-сегменті. Її попередні лімітовані лінії вже стали прикладами ефективної синергії медійного впливу та комерційної успішності: парфум "Тіna", червона помада, авторська колекція взуття з Kachorovska, колготки з Giulia та прикраси у співпраці з Укрзолото, колекції постільної білизни Home me та свічки із брендом Poetry Home.

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Тіна Кароль
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