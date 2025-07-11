"Людина потрібна людина": Кароль у сукні-комбінації чуттєво заспівала на тлі Києва. Відео

Співачка Тіна Кароль запрем'єрила перший у своїй кар'єрі максі-сингл під назвою "ЛПЛ".

До нього увійшли дві композиції: вже відомий TikTok-хіт "Балкони" та нова зворушлива пісня "Людині потрібна людина". Обидві композиції створені у співпраці з відомим автором Іваном Клименком.

В епоху тотального діджитала самотність стає новою нормою, а "ЛПЛ" несе слухачам головний меседж: "людині потрібна людина". Це пісня про стосунки між двома, про силу дотику, обіймів, про емоційну безпеку, яку дає лише рідна людина.

Тіна Кароль запевняє, що кожній людині потрібна людина

"Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу", - поділилася Тіна Кароль.

Сукня в білизняному стилі, велике пальто і Київ - це всі декорації в кліпі Тіни

Разом із релізом максі-синглу вийшов і кліп на пісню "Людині потрібна людина", режисеркою якого стала Ната Курган.

У відео Тіна у ніжній сліп-сукні та чорному оверсайз-пальті співає на тлі Київського краєвиду біля Дніпра. Кліп вийшов мінімалістичний та чуттєвий, а головним акцентом стала емоція виконавиці.

Нагадаємо, у квітні цього року Тіна відзначила 12-ту річницю зі смерті свого чоловіка Євгена Огіра. Співачка зізналася, що лише зараз готова зазирнути в очі іншого чоловіка.