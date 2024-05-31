Кароль у паєтковому максі за 55 тисяч поміркувала про роль стерва. Фото

ТаблоID 31 травня, 09:30
Тіна Кароль у мереживі і паєктах

Кароль поміркувала про жінок, яким доводить бути у ролі стерва

Фото MICHAEL FEDORAK

Співачка Тіна Кароль, яка не так давно випустила дуетну пісню "Стерва", вирішила поміркувати у мережі про цей неоднозначний стан.

Артистка виклала кілька фото себе в синій сукні від українського бренду J'amemme вартістю близько 55 тисяч гривень (1250 євро) та запитала в підписників, чи доводилося їм бувати у ролі стерва.

Кароль у яскравій синій сукні максі

Така сукня на сайті бренду коштує 1250 євро, щоправда, без мереживної вставки


"Кожна з нас має свій бік, який іноді виходить назовні. Бути стервою - це не про постійний стан, а про тимчасовий статус, який допомагає захистити своє серце. А тобі доводилось бути у ролі стерви?", - написала Кароль, нехтуючи правильною вимовою цього слова (стерво, стервом - ред..).

Кароль у гламурній синій сукні

Цікаво, коли саме Тіна буває стервом

Тіна Кароль позує у світлі і тіні
Нагадаємо, нещодавно 39-річна Тіна показувалася у ліжку без мейкапу. Про те, як зірка змінювалася крізь роки, ТаблоID писав місяць тому.
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