Кароль у паєтковому максі за 55 тисяч поміркувала про роль стерва. Фото

Кароль поміркувала про жінок, яким доводить бути у ролі стерва Фото MICHAEL FEDORAK

Співачка Тіна Кароль, яка не так давно випустила дуетну пісню "Стерва", вирішила поміркувати у мережі про цей неоднозначний стан.

Артистка виклала кілька фото себе в синій сукні від українського бренду J'amemme вартістю близько 55 тисяч гривень (1250 євро) та запитала в підписників, чи доводилося їм бувати у ролі стерва.

Така сукня на сайті бренду коштує 1250 євро, щоправда, без мереживної вставки

Реклама:

"Кожна з нас має свій бік, який іноді виходить назовні. Бути стервою - це не про постійний стан, а про тимчасовий статус, який допомагає захистити своє серце. А тобі доводилось бути у ролі стерви?", - написала Кароль, нехтуючи правильною вимовою цього слова (стерво, стервом - ред..).