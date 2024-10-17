Мірзоян і Матвієнко показалися з 8-річною донькою на тлі гірського краєвиду. Фото

Співак Арсен Мірзоян та співачка Тоня Матвієнко гайнули до Карпат зі своєю 8-річною донькою Ніною.

Зіркова родина наробила на згадку фото на тлі осіннього краєвиду. Їх 43-річна Тоня запостила у Insta-сторіс.

Ніночці Матвієнко 8 років

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Судячи з усмішок представників зіркової династії, поїздкою вони задоволені.

Арсен, Тоня та Ніна в Яремчі

Нагадаємо, старша дочка Матвієнко, 25-річна Уляна мешкає окремо, зі своїм хлопцем. Сини 46-річного Мірзояна від попереднього шлюбу, Артем і Влад, теж підтримують стосунки з батьком та його сім'єю.







