Мірзоян і Матвієнко показалися з 8-річною донькою на тлі гірського краєвиду. Фото

Марія Ткаченко 17 жовтня, 17:00
Тоня Матвієнко і її дочка Ніна
Фото з Instagram Матвієнко

Співак Арсен Мірзоян та співачка Тоня Матвієнко гайнули до Карпат зі своєю 8-річною донькою Ніною.

Зіркова родина наробила на згадку фото на тлі осіннього краєвиду. Їх 43-річна Тоня запостила у Insta-сторіс.

Онука Ніни Матвієнко

Ніночці Матвієнко 8 років


Судячи з усмішок представників зіркової династії, поїздкою вони задоволені.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко з дочкою

Арсен, Тоня та Ніна в Яремчі

Нагадаємо, старша дочка Матвієнко, 25-річна Уляна мешкає окремо, зі своїм хлопцем. Сини 46-річного Мірзояна від попереднього шлюбу, Артем і Влад, теж підтримують стосунки з батьком та його сім'єю.

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