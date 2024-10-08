"Дуже скучила": Тоня Матвієнко щемливо звернулася до матері у роковини її смерті

Ніна Матвієнко рік тому пішла у засвіти Фото з Instagram Тоні Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко присвятила щемкий допис у Instagram своїй мамі, народній артистці Ніні Матвієнко, котра пішла з життя 8-го жовтня 2023-го року після боротьби з раком.

43-річна Тоня розкрила, яку настанову дала їй Ніна Митрофанівна, навідавши дочку у її сні.

"Вже рік, як вас немає… Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я взнала, що почалася війна. Спустошена та вичевлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю що, таке втрата і знаю, що таке цінувати", - написала Тоня.

Реклама:

"Я не могла ходити на кладовище і не прибирала ваші дома речі. Спочатку не хотілося ніде з'являтися, бо люди згадували вас, а для мене це було як по живому", - зізналася співачка.

Ніна Митрофанівна лиш декілька днів не дожила до свого 76-річчя. В цей день Тоня випустила пісню, яку готувала їй як подарунок

Вона розповіла Ніні Митрофанівні, що відбулося за цей рік, який минув без неї.

"У нас все добре. Вам президент посмертно відзначив нагородою "Національна легенда України", а Нінусик заспівала вперше зі мною на сцені. Уляна заснувала свій проєкт, щаслива з Юрою. Арсен затіяв дома ремонт, вам би точно сподобалася ванна. Дуже скучила. Любимо, поважаємо і, звичайно, слухаємо", - поділилася Тоня.

"P.s. Сьогодні всі зустрічаємося у тьоті Валі. А ще, я зроблю концерт пам'яті, як Ви мені сказали уві сні!", - пообіцяла артистка.

Близькі зібралися коло могили Ніни Матвієнко

Нагадаємо, незадовго до своєї смерті, вже перебуваючи в лікарні, 75-річна Ніна Матвієнко записала прощальне аудіопослання. Як відомо, хвороба артистки дуже швидко дала про себе знати і забрала її десь за місяць.



