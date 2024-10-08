"Дуже скучила": Тоня Матвієнко щемливо звернулася до матері у роковини її смерті
Співачка Тоня Матвієнко присвятила щемкий допис у Instagram своїй мамі, народній артистці Ніні Матвієнко, котра пішла з життя 8-го жовтня 2023-го року після боротьби з раком.
43-річна Тоня розкрила, яку настанову дала їй Ніна Митрофанівна, навідавши дочку у її сні.
"Вже рік, як вас немає… Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я взнала, що почалася війна. Спустошена та вичевлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю що, таке втрата і знаю, що таке цінувати", - написала Тоня.
"Я не могла ходити на кладовище і не прибирала ваші дома речі. Спочатку не хотілося ніде з'являтися, бо люди згадували вас, а для мене це було як по живому", - зізналася співачка.
Вона розповіла Ніні Митрофанівні, що відбулося за цей рік, який минув без неї.
"У нас все добре. Вам президент посмертно відзначив нагородою "Національна легенда України", а Нінусик заспівала вперше зі мною на сцені. Уляна заснувала свій проєкт, щаслива з Юрою. Арсен затіяв дома ремонт, вам би точно сподобалася ванна. Дуже скучила. Любимо, поважаємо і, звичайно, слухаємо", - поділилася Тоня.
"P.s. Сьогодні всі зустрічаємося у тьоті Валі. А ще, я зроблю концерт пам'яті, як Ви мені сказали уві сні!", - пообіцяла артистка.
Нагадаємо, незадовго до своєї смерті, вже перебуваючи в лікарні, 75-річна Ніна Матвієнко записала прощальне аудіопослання. Як відомо, хвороба артистки дуже швидко дала про себе знати і забрала її десь за місяць.
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