Матвієнко в Америці зазнімкувалася з Мірзояном та з соусом

Марія Ткаченко 10 вересня, 11:30
Антоніна Матвієнко
Фото з Instagram Матвієнко

Зіркове подружжя, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко гайнули на гастролі до Сполучених Штатів. Артисти викроїли трохи часу і на дозвілля - про що свідчить веселий контент у сторіс.

Арсен із Тонею вибралися на дикий відпочинок із наметами, а ще артистка продемонструвала кулінарну знахідку в одній із крамниць - соус-реліш.

Мірзоян і Матвієнко

Тоня в Insta-сторіс ділиться фото з поїздки


Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко

Артисти мають виступи в Америці

Арсен Мірзоян і його дружина Матвієнко

Трохи релаксу на природі

Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян

Зірки відкривають для себе мальовничі краєвиди США

Мірзоян із Матвієнко в Сполучених Штатах
Донька Ніни Матвієнко Тоня

Тоня і арт

Мірзоян і Матвієнко
Тоня Матвієнко в США

Чолов'яга на касі не розуміє, нащо ця леді фоткається з релішем?

Нагадаємо, в червні пара відсвяткувала 7-му річницю свого шлюбу. Нещодавно Матвієнко розказувала, як вони з чоловіком розподіляють побутові обов'язки.

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Тоня Матвієнко мірзоян
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