Матвієнко в Америці зазнімкувалася з Мірзояном та з соусом
Зіркове подружжя, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко гайнули на гастролі до Сполучених Штатів. Артисти викроїли трохи часу і на дозвілля - про що свідчить веселий контент у сторіс.
Арсен із Тонею вибралися на дикий відпочинок із наметами, а ще артистка продемонструвала кулінарну знахідку в одній із крамниць - соус-реліш.
Нагадаємо, в червні пара відсвяткувала 7-му річницю свого шлюбу. Нещодавно Матвієнко розказувала, як вони з чоловіком розподіляють побутові обов'язки.
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