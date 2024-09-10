Матвієнко в Америці зазнімкувалася з Мірзояном та з соусом

Зіркове подружжя, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко гайнули на гастролі до Сполучених Штатів. Артисти викроїли трохи часу і на дозвілля - про що свідчить веселий контент у сторіс.

Арсен із Тонею вибралися на дикий відпочинок із наметами, а ще артистка продемонструвала кулінарну знахідку в одній із крамниць - соус-реліш.

Тоня в Insta-сторіс ділиться фото з поїздки

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Тоня і арт

Чолов'яга на касі не розуміє, нащо ця леді фоткається з релішем?

Нагадаємо, в червні пара відсвяткувала 7-му річницю свого шлюбу. Нещодавно Матвієнко розказувала, як вони з чоловіком розподіляють побутові обов'язки.







