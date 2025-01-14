Матвієнко з 8-річною донькою попозували на тлі дубайських атракцій

Марія Мельник 14 січня, 12:30
Тоня Матвієнко на тлі пейзажів
фото з Instagram

Співачка Тоня Матвієнко у Дубаї наробила фото з донькою Ніною від співака Арсена Мірзояна.

Зіркова мама з майже 9-річною дівчинкою попозували на тлі місцевих цікавинок.

Тоня Матвієнко з донькою - марина

15-го січня Ніні виповниться 9


Матвієнко і Ніна із фламінго

Дівчата завітали у парк розваг, де подивилися на фламінго

Матвієнко з донькою у SeaWorld Abu Dhabi

І попозували на тлі підводної фауни

Нагадаємо, у Матвієнко також є старша донька Уляна, яку вона народила у 17. Як відомо, 26-річна дівчина є не тільки подругою мами, а й її колегою.

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Тоня Матвієнко
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