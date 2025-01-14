Матвієнко з 8-річною донькою попозували на тлі дубайських атракцій

Співачка Тоня Матвієнко у Дубаї наробила фото з донькою Ніною від співака Арсена Мірзояна.

Зіркова мама з майже 9-річною дівчинкою попозували на тлі місцевих цікавинок.

15-го січня Ніні виповниться 9

Реклама:

Дівчата завітали у парк розваг, де подивилися на фламінго

І попозували на тлі підводної фауни

Нагадаємо, у Матвієнко також є старша донька Уляна, яку вона народила у 17. Як відомо, 26-річна дівчина є не тільки подругою мами, а й її колегою.