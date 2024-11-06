Виростила собі кліпмейкерку: донька Тоні Матвієнко в дебютній роботі показала маму в безлічі стрічок і вечірньому вайбі

Фото надані пресслужбою

Співачка Тоня Матвієнко презентувала новий кліп на пісню "Така як є". Він став особливим проєктом для її родини, адже його режисерка - старша донька зірки, Уляна. Саме в день виходу відео, 6-го листопада дівчині виповнюється 26 років.

Уляна аже має режисерський досвід, проте це музичне відео стало її дебютом. Зіркову маму в кліпі авторка показала серед блискучих стрічок, а також на тлі краєвидів вечірнього міста.

Тоня Матвієнко запрем'єрила кліп, знятий її донькою

У пісні "Така як є" Тоня Матвієнко розмірковує над питанням справжності у світі соціальних мереж і медіа.

"Чи можете ви сказати, що знаєте мене такою, як я є? Соцмережі та засоби масової інформації ніколи не зможуть наповну показати мене справжню. Завжди чую, коли мене бачать наживо: "Ви в житті не така, як на екрані"", - поділилася виконавиця.

Відео вийшло якраз у день народження новоспеченої кліпмейкерки Уляни

Тоня переконана, що тільки живе спілкування дозволяє по-справжньому пізнати людину. Віртуальні платформи надають нам лише поверхневе уявлення про одне одного, і саме це вона хотіла донести у своєму новому треку.

"Ми всі сховались за екранами телефонів і віримо, що знаємо одне одного через лайки й коментарі. Але насправді тільки живе спілкування дає нам можливість відчути справжню енергію людини, її справжнє "я"", - наголосила Матвієнко.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

"Сьогодні у моєї Улі день народження. І я згадую той особливий момент, коли вона прийшла в цей світ. Це такий день, що його не забути ніколи й ні за яких обставин. Бути мамою - це безцінне, особливо коли твоя дитина - така, як Уляна. Вийшло, як тост, але нехай так і буде: випийте сьогодні за неї! Адже Уляна зняла свій перший відеокліп - ще й для мене, на пісню "Така як є". Здоров’я, натхнення та безмежного щастя тобі, моя красуне!", - привітала Тоня дочку в Instagram.

У сторіс вона опублікувала фото іменинниці.

Уляні виповнилося 26 Фото з Instagram Матвієнко

Тоня народила першу доньку в 17 років

Нагадаємо, Уляна мешкає окремо від зіркової мами, із хлопцем. Як відомо, зі своїм першим чоловіком, батьком дівчини Матвієнко не спілкується, бо між ними досі є образа.

Як відомо, доньці артистки від другого шлюбу, з Арсеном Мірзояном, Ніні вже 8 років.