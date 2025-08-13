Неплях в українському костюмі та вінку з троянд схопила на руки Трінчер у міні та колоссі. Фото
13 серпня, 12:30
Співачка Анна Трінчер зібрала у дописі в Instagram свої літні спогади.
На фото виконавиця закарбувала святкування день народження подруги, володарки звання "Міс Україна Всесвіт"- 2021 Анни Неплях.
"Найкращі спогади літа", - підписала фото Неплях.
Нагадаємо, у свій 31-ий день народження Анна Неплях влаштувала зйомку у спідньому. У святковому дописі міс подякувала своєму оточенню і батькам та зробила неочікувану заяву про небажання конкурувати з іншими жінками.
