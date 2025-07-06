Неплях у куценьких шортиках показала, "що робиться у жіночих купе УЗ". Відео

Фото з Instagram Анни Неплях

"Міс Україна Всесвіт"- 2021 Анна Неплях у коротеньких шортах та топі показала, що відбувається у жіночих купе Укрзалізниці.

Відео вона запостила у своєму Instagram.

Анна спробувала зробити шпагат між полицями та попідтягувалася коло дверей купе.

"Ось що робиться у жіночих купе", - написала Неплях.

Неплях вирішила попрактикувати йогу у поїзді

А як ви розважаєтеся у поїзді?

Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях розповіла про свого коханого та про те, чи готова вона до материнства.

Також Анна заявила, що більше не хоче конкурувати з іншими жінками.