Неплях у куценьких шортиках показала, "що робиться у жіночих купе УЗ". Відео

Юлія Леськова - 6 липня, 13:20
Анна Неплях показала у купе УЗ
Фото з Instagram Анни Неплях

"Міс Україна Всесвіт"- 2021 Анна Неплях у коротеньких шортах та топі показала, що відбувається у жіночих купе Укрзалізниці. 

Відео вона запостила у своєму Instagram. 

Анна спробувала зробити шпагат між полицями та попідтягувалася коло дверей купе. 


"Ось що робиться у жіночих купе", - написала Неплях. 

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Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях розповіла про свого коханого та про те, чи готова вона до материнства

Також Анна заявила, що більше не хоче конкурувати з іншими жінками. 

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