"Тут розумію, навіщо живу": Єфросиніна пояснила, чому не вивозить сина за кордон, і зворушила його думкою з цього приводу

Ведуча та засновниця фонду "Маша" Марія Єфросиніна після масованої атаки на Київ поміркувала, чому досі залишається в Україні.

У своєму Instagram Маша також пояснила, чому її 10-річний син Сашко не хоче виїжджати з батьківщини.

"Маша, чому ти тут? - питаю себе, сидячи в метро "Хрещатик" із Сашком, який спить в мене на колінах, позаминулої ночі. Це питання, як невгамовний дятел, вистукує в скронях в кожну таку пекельну ніч, коли я бачу, як боїться мій син.

Коли я вже забула, як пахне моє ліжко, бо вже кілька місяців ми ночуємо в коридорі.. Бо тут моє життя - єдина відповідь, яка приходить щоразу. Саме життя. Життя серед смогу трагедій, понівечених доль та просівшоі сильно енергії міста. Але ж життя", - відповіла вона.

Маша відповіла на питання, яке, певно, ставлять собі багато матерів, які залишаються в Україні

"Важко повірити, але я зовсім не відчувала його, перебуваючи пів року в Німеччині. Задихалася у Польщі, коли навідувала Сашка із мамою. Це дійсно дуже цікаво, як велике вторгнення розпакувало мій зв’язок з Києвом та Україною. Я тут ніби розумію, навіщо живу. Тут я Є! Зараз абсолютно логічною з вашого боку буде ремарка щодо мого сина. Повірте, я чую це формулювання навіть від близького кола: "то чому має страждати Сашко? Вивези його". І ви будете праві.

Але праві, як спостерігачі, які бачать лише те, що я тут показую, або чують десь від когось. Вчора після обстрілу я вперше за півтора роки, як перевезла Сашка в Київ, спитала його: "Котенятко, ти хочеш знов поїхати?". І він сказав: "Якщо ти обіцяєш, що ми при будь-якій тривозі спускатимемося в метро, то ні, не хочу! Бо тут ти й тато! Тут моя улюблена школа, друзі, смачна їжа й баскетбол". Я чомусь думаю, що я така не сама. Я думаю, що ви, моє жіноцтво, знаєте, про що я. Це наш не останній день! Завтра - буде. Будемо ми. Будемо оплакувати, будемо в скорботі, розгрібати завали, а потім відбудовувати і будувати. Бо ми хочемо та продовжуємо тут жити", - звернулася до українців Маша.

Живучи у стресі, Маша робить усе, щоби не втратити себе. Раніше вона розказувала, як виконувати дихальну практику, яка стане в нагоді в будь-якій ситуації під час емоційного сплеску.

А не так давно Єфросиніна у купальнику показувала свій антистрес-ритуал у бані.