"Коли хочу послати в баню, йду туди сама": Єфросиніна в купальнику показала свій антистрес-ритуал. Фото

Карина Тімкова - 22 травня, 12:15

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка любить показувати свою б'юті-рутину, потішила шанувальників моментами зі свого відпочинку в бані.

У своєму Instagram 45-річна знаменитість опублікувала фото, на якому в чорному купальнику виходить з холодної води. На інших кадрах вона намазала себе милом та прикрилася банним віником.

"Коли я хочу все послати в баню, я йду туди сама. В прямому сенсі… Це мої три години усамітнення раз на тиждень, де я є сама з собою. Це не б'юті хелсі лайфхак, хоча міг би таким бути. Це лайфхак по життю — проводьте час з собою", — написала вона.

Маша Єфросиніна у бікіні засвітила струнке і мокре тіло

Маша показала, як занурювалася в холодну воду 

Фото Instagram

Маша Єфросиніна у бікіні посвітила фігурою в бані

Зірка похизувалася струнким тілом

Маша Єфросиніна прикрила принади віником на тлі водойми

Єфросиніна пожартувала, що рано встати може тільки для дітей та бані

Маша Єфросиніна показалася у воді в бані

Ведуча зізналася, що обожнює такий варіант релаксу

Нагадаємо, Маша перебуває у шлюбі з бізнесменом і військовим Тимуром Хромаєвим. Подружжя має двох спільних дітей: 21-річну Нану та 10-річного Олександра, з яким зірка разом ховалася від обстрілів.

Також Єфросиніна у спортулці показувала своє ефективне тренування і експериментувала з кольором волосся. До того ж знаменитість частенько влаштовує ефектні зйомки і позує у білизні.

А нещодавно між нею і телеведучою Ольгою Фреймут стався конфлікт.

Читайте також:

Дзвінок дочки і букет ірисів: Єфросиніна у рожево-джинсовому оверсайзі розказала, де знаходить опору навесні

Єфросиніна розказала, чи планує боротися зі старінням та від чого відмовилася для внутрішнього спокою

"Я так само боюся. Дуже": Єфросиніна звернулася до українських матерів зі словами підтримки

купальники єфросиніна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів