"Коли хочу послати в баню, йду туди сама": Єфросиніна в купальнику показала свій антистрес-ритуал. Фото

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка любить показувати свою б'юті-рутину, потішила шанувальників моментами зі свого відпочинку в бані.

У своєму Instagram 45-річна знаменитість опублікувала фото, на якому в чорному купальнику виходить з холодної води. На інших кадрах вона намазала себе милом та прикрилася банним віником.

"Коли я хочу все послати в баню, я йду туди сама. В прямому сенсі… Це мої три години усамітнення раз на тиждень, де я є сама з собою. Це не б'юті хелсі лайфхак, хоча міг би таким бути. Це лайфхак по життю — проводьте час з собою", — написала вона.

Маша показала, як занурювалася в холодну воду Фото Instagram

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Нагадаємо, Маша перебуває у шлюбі з бізнесменом і військовим Тимуром Хромаєвим. Подружжя має двох спільних дітей: 21-річну Нану та 10-річного Олександра, з яким зірка разом ховалася від обстрілів.

Також Єфросиніна у спортулці показувала своє ефективне тренування і експериментувала з кольором волосся. До того ж знаменитість частенько влаштовує ефектні зйомки і позує у білизні.

А нещодавно між нею і телеведучою Ольгою Фреймут стався конфлікт.