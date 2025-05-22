"Коли хочу послати в баню, йду туди сама": Єфросиніна в купальнику показала свій антистрес-ритуал. Фото
Телеведуча Маша Єфросиніна, яка любить показувати свою б'юті-рутину, потішила шанувальників моментами зі свого відпочинку в бані.
У своєму Instagram 45-річна знаменитість опублікувала фото, на якому в чорному купальнику виходить з холодної води. На інших кадрах вона намазала себе милом та прикрилася банним віником.
"Коли я хочу все послати в баню, я йду туди сама. В прямому сенсі… Це мої три години усамітнення раз на тиждень, де я є сама з собою. Це не б'юті хелсі лайфхак, хоча міг би таким бути. Це лайфхак по життю — проводьте час з собою", — написала вона.
Нагадаємо, Маша перебуває у шлюбі з бізнесменом і військовим Тимуром Хромаєвим. Подружжя має двох спільних дітей: 21-річну Нану та 10-річного Олександра, з яким зірка разом ховалася від обстрілів.
Також Єфросиніна у спортулці показувала своє ефективне тренування і експериментувала з кольором волосся. До того ж знаменитість частенько влаштовує ефектні зйомки і позує у білизні.
А нещодавно між нею і телеведучою Ольгою Фреймут стався конфлікт.
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