"Як мріяла": Єфросиніна у бронзовому максі показалася з дітьми в Парижі на своє 46-річчя

Марія Мельник - 27 травня, 12:00

Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна, яка 25-го травня відсвяткувала своє 46-річчя, показала, як розпочався новий рік її життя.

У своєму Instagram зірка закарбувала ефектні фото, зроблені у Парижі разом з дітьми.

"Свій новий рік я зустріла саме так, як мріяла", - написала Маша.

Єфросиніна у Парижі зустріла 46
Фото dimitri_dir

Єфросиніна з дітьми у Парижі

В подорож зірка також взяла своїх дітей, сина Сашка і доньку Нану

Єфросиніна в сукні українського бренду

Для святкування Маша вбралася у сукню української дизайнерки Діани Ставніцер

Маша Єфросиніна на тлі Парижу

Єфросиніна зустріла свої 46 красиво

У свій день народження Маша дякувала ЗСУ і хизувалася подарунком від 10-річного сина.

Нагадаємо, не так давно Єфросиніна розказувала, як ставиться до старіння та чи готова буде зробити пластичну операцію.

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єфросиніна
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