"Як мріяла": Єфросиніна у бронзовому максі показалася з дітьми в Парижі на своє 46-річчя
Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна, яка 25-го травня відсвяткувала своє 46-річчя, показала, як розпочався новий рік її життя.
У своєму Instagram зірка закарбувала ефектні фото, зроблені у Парижі разом з дітьми.
"Свій новий рік я зустріла саме так, як мріяла", - написала Маша.
У свій день народження Маша дякувала ЗСУ і хизувалася подарунком від 10-річного сина.
Нагадаємо, не так давно Єфросиніна розказувала, як ставиться до старіння та чи готова буде зробити пластичну операцію.
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