Єфросиніна в обтислому спортлуці показала іспанський антистрес з гантелями

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна під час подорожі до Валенсії показала свій метод боротьби зі стресом. Для неї - це заняття у спортзалі, навіть якщо вона за кордоном.

Зірка в обтислому спортивному комбінезоні показала вправи з гантелями та на прес.

"Моя єдина антистресова терапія", - написала вона.

Реклама:

Єфросиніна показала підняття ніг з гантеллю

Маша також покачала біцепс

І трицепси Скріншот з Instagram Маші Єфросиніної

Також Маша виконала румунську тягу

До речі, Маша Єфросиніна неодноразово ділилася власними лайфхаками для збереження ментального здоров'я.

Також вона розповідала, чи збирається боротися зі старінням.