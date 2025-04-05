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Єфросиніна в обтислому спортлуці показала іспанський антистрес з гантелями

Юлія Леськова - 5 квітня, 15:56
Маша Єфросиніна попозувала для фото
Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна під час подорожі до Валенсії показала свій метод боротьби зі стресом. Для неї - це заняття у спортзалі, навіть якщо вона за кордоном. 

Зірка в обтислому спортивному комбінезоні показала вправи з гантелями та на прес. 

"Моя єдина антистресова терапія", - написала вона. 


Маша Єфросиніна займається у спортзалі

Єфросиніна показала підняття ніг з гантеллю

Маша Єфросиніна з гантелями

Маша також покачала біцепс

Маша Єфросиніна займається спортом

І трицепси

Скріншот з Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна з гантелями позаймалася

Також Маша виконала румунську тягу

До речі, Маша Єфросиніна неодноразово ділилася власними лайфхаками для збереження ментального здоров'я. 

Також вона розповідала, чи збирається боротися зі старінням. 

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