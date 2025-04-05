Єфросиніна в обтислому спортлуці показала іспанський антистрес з гантелями
Телеведуча Маша Єфросиніна під час подорожі до Валенсії показала свій метод боротьби зі стресом. Для неї - це заняття у спортзалі, навіть якщо вона за кордоном.
Зірка в обтислому спортивному комбінезоні показала вправи з гантелями та на прес.
"Моя єдина антистресова терапія", - написала вона.
До речі, Маша Єфросиніна неодноразово ділилася власними лайфхаками для збереження ментального здоров'я.
Також вона розповідала, чи збирається боротися зі старінням.
"Не уявляю життя, в якому тебе немає": Єфросиніна привітала чоловіка з 50-річчям і показала його в своїх обіймах
"Давно мріяла": Єфросиніна з неочікуваним кольором волосся уявила себе героїнею Белуччі. Фото
"Інші його не цікавлять": Єфросиніна прокоментувала чергові чутки навколо її чоловіка та висловилася про знецінення українських жінок