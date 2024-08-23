"Це був чистий експеримент": Klavdia Petrivna у кліпі з TVORCHI вперше відкрила своє обличчя

Марія Мельник 23 серпня, 11:15
TVORCHI та Klavdia Petrivna здивували неочікуваною колаборацією

TVORCHI та Klavdia Petrivna здивували неочікуваною колаборацією

фото пресслужби

TVORCHI та Klavdia Petrivna напередодні Дня Незалежності України предствили кліп на спільний трек "Орбіти".

У пісні йдеться про дві сильні та вперті особистості, які одночасно хочуть бути разом та не поступаються один одному.

Для колаборації Klavdia Petrivna вперше відкрила своє обличчя.


Загадкова Klavdia Petrivna

Схоже, ще трішки, і теорія про те, хто ховається під образом Klavdia Petrivna, підтвердиться

"Це був чистий експеримент. Ми познайомились прямо на студії, зустрілися там навіть трохи насторожені один до одного. Але вже через годину-дві все понеслося: музика, текст... "Ми пишемо історію пером, і підемо обоє на компроміс",— це слова з пісні "Орбіти". Ми писали те, що відчували в моменті, тому вона вийшла водночас правдива, грайлива та з характером", — поділилися Klavdia Petrivna та TVORCHI.

Джеффрі Кенні
Андрій Гуцуляк

Відео на пісню "Орбіти" наповнене естетикою, харизматичною хореографією та легкою іронією. TVORCHI та Klavdia Petrivna зʼясовують стосунки через танець.

Хореографія у кліпі заслуговує на окрему увагу

Хореографія у кліпі заслуговує на окрему увагу

Нагадаємо, 15-го серпня TVORCHI виступили на івенті від ТаблоID та УП "Баляндраси", де зірки українського шоубізнесу розказували про свої факапи. Після закінчення заходу Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні розказали про свої антистреси та що роблять перед виходом на сцену.

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