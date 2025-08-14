Настрій серпня і танцювальний ритм: TVORCHI та The Maneken заспівали "Одіссею" українською. Відео

TVORCHI та The Maneken представили "Одіссею" — україномовну версію пісні з альбому гурту Planet X.

Як запевняють музиканти, це не просто переклад: оновлений трек звучить ще глибше та емоційніше, відкриваючи слухачеві інший вимір вже знайомої історії.

Вперше "Одіссею" українською артисти разом виконали наживо на великому сольному концерті гурту TVORCHI у Києві.

Євген Філатов (The Maneken) і дует TVORCHI презентували спільну роботу

У пісні поєдналися характерний електронний саунд TVORCHI, впізнаваний вокал та саунд-дизайн The Maneken. Тут є і танцювальні ритми, і ніжні інструментальні деталі, які додають пісні глибини.

"Коли ми працювали над новою версією пісні, хотілося передати не просто сенс, а й інтонацію, дихання, той внутрішній вогонь, що є у треці. Ми відчули, що рідною мовою ця історія звучить ще інтимніше", — зазначила артисти.

TVORCHI додали, що пісня "Одіссея" уособлює настрій серпня.

Нагадаємо, у квітні TVORCHI випустили кліп, в якому перетворилися на Суперменів.