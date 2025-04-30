TVORCHI перетворилися на суперменів у драйвовому кліпі про пошук надії. Відео

Гурт TVORCHI презентував нову пісню під назвою "Надія" і кліп, який вразив незвичними образами й символами.

У відео Джеффрі та Андрій, учасники колективу, постають у яскравих костюмах супергероїв. Артисти втілили звичайних людей, які кожного дня знаходять в собі сили не здаватися.

Зйомки проходили на недобудованому вокзалі в Києві — місці, яке саме по собі стало метафорою часу, що зупинився. Серед сірих бетонних конструкцій учасники TVORCHI розфарбовують простір кольором і драйвовими рухами, створюючи враження, ніби надія проростає з пустоти.

Учасники гурту попозували на тлі яскравих фонів у кліпі Фото пресгрупа

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"Наша "Надія" — це про вибір бачити світло. Про підтримку себе і пошук змісту тут і зараз. Це не історія про суперсилу, а про щось просте, але важливе: внутрішню віру, яка підживлює вогник всередині. Сьогодні це і є суперсила — надіятись на краще", — пояснили музиканти.

"Супермени" TVORCHI спробували незвичне для себе амплуа

Ще до офіційного релізу пісня викликала чималий резонанс у соцмережах. Тізер "Надії" став вірусним у TikTok. Користувачі створили понад 4 тисячі відео, використовуючи короткий фрагмент треку, та з нетерпінням чекали на повну версію.

"Ця відеоробота — про світло всередині простих людей. Про тих, хто без надздібностей щодня знаходить у собі сили вірити, діяти, надихати," — зазначив режисер кліпу

TVORCHI відомі своєю любов'ю до блискучих концертних костюмів і драйвовими виступами. У своїх кліпах Джеффрі й Андрій часто демонструють емоційність. А ще в дискографії гурту є гучні колаборації.

Найбільшу популярність TVORCHI отримали після своєї участі у Євробаченні-2023. Тоді Україна посіла 6 місце. Нещодавно стало відомо, під яким номером виступить країна цього року.