TVORCHI в рамках проєкту Кароль зачарували виконанням культового "Щедрика"

фото пресслужби Тіни Кароль

Учасники гурту TVORCHI виконали культову українську колядку "Щедрик".

Артисти зробили це у рамках авторської програми співачки Тіни Кароль "Дім звукозапису".

"У всьому світі знають мелодію "Carol of the Bells", і в багатьох країнах діти співають ці рядки з дитинства. Проте мало хто замислюється над походженням "Щедрика" і тим, що це пісня, створена українським композитором Миколою Леонтовичем.

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Працювати з такою легендарною композицією було водночас відповідально, хвилююче і неймовірно надихаюче. Дякуємо Тіні за запрошення і можливість долучитися до проєкту, який не лише зберігає, а й прославляє українське мистецтво у світі. Всі мають знати, що "Щедрик" — це українська композиція", — зазначили учасники гурту TVORCHI.

Разом із Тіною Кароль і TVORCHI глядач занурюється в історію створення "Щедрика".

Учасник гурту Джеффрі Кенні

Нагадаємо, у листопаді Тіна Кароль та гурт Nord Division представили спільний трек, присвячений ветеранам російсько-української війн