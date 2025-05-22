Уперше за 12 років: Емма Уотсон із кавалером засвітилася в Каннах

Емму Уотсон зазнімкували в Каннах з чоловіком Фото Charlotte Wales

Британська акторка Емма Уотсон була помічена у французьких Каннах вперше за 12 років.

І хоча вона не була присутня на червоній доріжці, фанати були раді бачити зірку "Гаррі Поттера" у місті в цей день. Компанію їй склав активіст і правозахисник Хассан Аккад, з яким вона відвідала місцевий ресторан, пише Just Jared.

35-річна актриса прогулялася в легкій максісукні у клітинку без рукавів, доповнивши образ замшевими чоботами, сумкою на золотому ланцюжку і сонцезахисними окулярами.

Востаннє Емма з'являлася на Каннському кінофестивалі у 2013 році.

Уотсон не часто показується на хідниках. Останнього разу вона позувала в спокусливому міні та з оголеними плечима на модних заходах. А якось вона з'явилася в незвичній сукні на фото.

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