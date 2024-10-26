Вагітна дівчина Касселя знову змінила зачіску та потанцювала з оголеним животом

Фото з Instagram Нари Баптісти

Вагітна дівчина французького актора Венсана Касселя, модель Нара Баптіста знову змінила зачіску та потанцювала на камеру з оголеним животиком.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

На відео Нара танцює у білому топі та гірчичній атласній спідниці. На свою коротку стрижку модель, ймовірно, наростила волосся та заплела його у косички.

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Баптіста нещодавно святкувала своє день народження, тож таким відео вирішила подякувати своїм близьким за привітання.

"Моя сім'я та мої друзі! Всім дякую за привітання з днем народження. Відстань не дозволила мені бути поряд з більшістю із вас, бо кожен у різних куточках світу, але ви всі у моєму серці. Сьогодні я провела свій день ось так, танцюючи. Сповнена туги та любові", - написала Нара.

Баптіста оголила вагітний животик

Скріншот з Instagram Нари Баптісти

До речі, дівчина також і співала

Нагадаємо, нещодавно Нара Баптіста оголилася та наробила чутливих фото у ліжку.

Як відомо, Венсан Кассель та Нара Баптіста полюбляють робити спільні фото, зокрема, й кумедні.