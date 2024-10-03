Вагітна дівчина Касселя оголилася в ліжку для чуттєвого фото

Тетяна Сухачова 3 жовтня, 14:30

27-річна подружка Венсана Касселя, модель Нара Баптіста, яка нині перебуває в очікуванні дитини від актора, поділилася новими кадрами на власній сторінці в Instagram.

Кралечка, яка у кардинально змінила імідж, показала ч/б фото, на одному з яких постала топлес, а на інших показала себе зі спини та маленькою.

Дівчина Венсана Касселя Нара Баптіста

Модель на повну насолоджується своїм станом :)

фото з Instagram Нари Баптісти
Нара Баптіста в дитинстві

Нара також показала себе маленьку

фото з Instagram Нари Баптісти

Дівчина актора Венсана Касселя

Також манекенниця поділилася кількома ч/б портретами

фото з Instagram

Як відомо, із Баптістою 57-річний Кассель закрутив роман через кілька місяців після розлучення з дружиною Тіною Кунакі 2023-му. Спершу закоханим помічали лише на пляжах у Ріо-де-Жанейро й тамтешніх вечірках. І лише у закохані офіційно дебютували на світському івенті.

Нагадаємо, для Касселя ця дитина стане четвертою. Актор має двох дочок Деву і Леоні від шлюбу з Монікою Белуччі, а також доньку Амазоні від Тіни Кунакі.

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Венсан Кассель
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