57-річний Венсан Кассель стане батьком учетверте. Фото

Тамара Кудрявченко 16 вересня, 09:30
Кассель із дівчиною

Касселя знову зроблять татом

Фото з Instagram

57-річний французький актор Венсан Кассель стане батьком учетверте. Його на 30 років молодша кохана, модель Нара Баптіста вагітна первістком.

Про це 27-річна красуня повідомила у своєму Instagram, показавшись із ледь помітним, але вже кругленьким животиком.

Кохана Касселя Нара

Нара Баптіста не стала приховувати свою вагітність від світу


Як відомо, зовсім нещодавно Кассель із подругою відзначили першу річницю своїх стосунків.

Вагітна Нара Баптіста

У коментарях дівчину вітають із майбутнім материнством

Вагітна модель Нара Баптіста

Нагадаємо, у Касселя вже є три доньки: 13-річна Леоні та 20-річна Дева від Моніки Белуччі та 5-річна Амазоні від Тіни Кунакі, з якою актор розійшовся десь навесні 2023 року.

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Венсан Кассель
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