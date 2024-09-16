57-річний Венсан Кассель стане батьком учетверте. Фото

Касселя знову зроблять татом Фото з Instagram

57-річний французький актор Венсан Кассель стане батьком учетверте. Його на 30 років молодша кохана, модель Нара Баптіста вагітна первістком.

Про це 27-річна красуня повідомила у своєму Instagram, показавшись із ледь помітним, але вже кругленьким животиком.

Нара Баптіста не стала приховувати свою вагітність від світу

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Як відомо, зовсім нещодавно Кассель із подругою відзначили першу річницю своїх стосунків.

У коментарях дівчину вітають із майбутнім материнством

Нагадаємо, у Касселя вже є три доньки: 13-річна Леоні та 20-річна Дева від Моніки Белуччі та 5-річна Амазоні від Тіни Кунакі, з якою актор розійшовся десь навесні 2023 року.