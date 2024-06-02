Вагітна принцеса Йорданії попозувала в червоному максі для нових портретів

Юлія Леськова 2 червня, 10:21
Наслідний принц Йорданії Хусейн з дружиною Раджвою
Фото з Instagram принца Хусейна

Невістка короля Йорданії Абдалли ІІ та королеви Ранії, вагітна принцеса Раджва попозувала для офіційних портретів.

Світлинами поділилися на офіційному сайті палацу Йорданії.

Для фото дружина наслідного принца Хусейна обрала червону легку сукню з довгими рукавами довжини максі від alice + olivia за 595 доларів.


Свій образ вона доповнила двома браслетами - золотим та з діамантами - від бренду Rainbow. Також принцеса Раджва одягнула масивні золоті сережки.

Принцеса Йорданії Раджва

Вагітна принцеса позувала для портрету у саду

Фото з офіційного сайту палацу Йорданії
Невістка королеви Йорданії Ранії

Палац вирішив зазнімкувати вагітну принцесу

Нагадаємо, про вагітність дружини наслідного принца Йорданії оголосили на початку квітня цього року. Це буде перший онук чи онучка для короля та королеви.

Як відомо, свекруха Раджви, королева Ранія полюбляє стильні дорогі образи від іменитих брендів.

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