Крук в ультраміні з блискучим декольте попозувала з келихом посеред Відня

Крук і її аксесуар для красивих фото фото з instagram

Колишня телеведуча та блогерка Валерія Крук, яка впродовж повномасштабного вторгнення живе в Австрії та на батьківщині, наробила живих фото у Відні.

На знімках 45-річна Валерія у міні та з келихом показала результат зйомки і живий бекстейдж.

"При будь-якому випадку, де можна посміхнутись, я посміхаюсь, і відчуваю себе щасливою! І оточую себе такими самими людьми! Живіть, кохайте, ловіть моменти!", - закликала Крук.

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Нагадаємо, у лютому Крук взялася набирати вагу, щоби перебудувати фігуру, в результаті чого важила 60 кіло. У серпні блогерка оголосила, що намагається скинути ті самі набрані кг. Місяць тому Валерія показувала, як і завдяки чому схудла.