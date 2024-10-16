Крук у яскравій сукні з розрізами виставила стегно та блиснула грудьми на тлі віденського фонтану

фото з Instagram

Колишня телеведуча, блогерка Валерія Крук, яка впродовж повномасштабного вторгнення живе на дві країни: Україну і Австрію, наробила красивих фото у Відні.

45-річна Валерія у рожевій сукні українського бренду і з люксовою торбинкою попозувала коло фонтану.

Валерія доповнила образ люксовими сережками Van Cleef та торбинкою Lady Dior фото fotolulu

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Валерія посвітила жіночними стегнами коло віденської краси

Нагадаємо, раніше Крук рефлексувала про прийняття себе у різному віці та на власному прикладі радила, як зберегти красу і молодість.