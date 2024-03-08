Фролова на 3-річчя свого "Супермена" показала рідкісне фото з його батьком

Марія Мельник 8 березня, 10:45

Колишня телеведуча Василіса Фролова 7-го березня відсвяткувала день народження сина Родіона.

З приводу свята 46-річна мама влаштувала хлопцю тематичне свято і привітала його з "супер віком".

На честь 3-річчя хлопчик уявив себе Суперменом.

Родіону влаштували справжнє костюмоване свято

Родіону влаштували справжнє костюмоване свято

фото з instagram

А це, схоже, бекстейдж

А це, схоже, бекстейдж

Василіса з коханим також вирішили одягнутися в наближених кольорах

Василіса з коханим також вирішили одягнутися в наближених кольорах

Як відомо, Василіса виховує вже 3-річного сина з продюсером Дмитром Котеленцем. Зірка не приховує, що завагітніла після першого інтиму з продюсером.

Родина ще до початку повномасштабного вторгнення мешкала в Дубаї і досі там проживає. Раніше Фролова розповідала, в яку суму їм обходиться оренда житла. А ще за час життя за кордоном, Василіса стала амбасадоркою нового ресторану української кухні.

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Фролова
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