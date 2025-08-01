"Вечір перед піз*єцом": Кацурін показав свій липень до і після отруєння у власному ресторані

1 серпня, 16:30

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін, який отруївся у власному новому ресторані у Львові, закарбував свій божевільний липень.

У своєму Instagram він запостив фото, де показав, як відновлювався у лікарні.

"Вечір перед піздєцом", - коротко описав останні події свого життя ресторатор.

Дорофєєва з чоловіком

"Київ: пʼємо, щоб у Нас у Львові все вийшло: треба написати 3 треки для Наді і відкрити мені Китайський", - розказав, що відбувається на фото Міша


А так виглядали останні дні перед відкриттям нового ресторану у Львові

А так виглядали останні дні перед відкриттям нового ресторану у Львові

Діти Кацуріна

"Прокинувся, гості пишуть, що їм зле, я теж дивно себе почуваю, діти приїхали з Португалії, страшенно скучив, маємо сьогодні вирушати в похід в Карпати, починає нестись, відправляю дітей без мене. Серце в шмаття", - описав знімок Кацурін

Температура 39, ліг на Пекарську, повна лікарня людей. Жах. Намагаюсь поспілкуватись з усіма особисто... Маночка. Не їв з дитячого садка, - розповів Кацурін про подробиці після отруєння у власному ресторані

"Температура 39, ліг на Пекарську, повна лікарня людей. Жах. Намагаюсь поспілкуватись з усіма особисто... Маночка. Не їв з дитячого садка", - розповів Кацурін про подробиці після отруєння у власному ресторані

Паралельно працюємо з лабораторіями, робимо аудит, впроваджуємо ISO22000 (це світовий стандарт харчової безпеки, яким користуються міжнародні фуд-франшизи, авіаційні кейтеринги тощо, - пояснив він

"Паралельно працюємо з лабораторіями, робимо аудит, впроваджуємо ISO22000 (це світовий стандарт харчової безпеки, яким користуються міжнародні фуд-франшизи, авіаційні кейтеринги тощо", - пояснив він

Нагадаємо, кілька тижнів тому Кацурін запевнив, що отруївся у власному новому ресторані у Львові. За попередньою гіпотезою це сталося через яйця і яєчний крем в десертах. Ресторатор взяв на себе відповідальність і закрив заклад для перевірки.

Нагадаємо, взимку минулоріч за кордоном отруїлася і акторка Ольга Сумська. Раніше вона розказувала про інцидент, який стався в Австрії.

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