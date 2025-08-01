"Вечір перед піз*єцом": Кацурін показав свій липень до і після отруєння у власному ресторані
1 серпня, 16:30
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін, який отруївся у власному новому ресторані у Львові, закарбував свій божевільний липень.
У своєму Instagram він запостив фото, де показав, як відновлювався у лікарні.
"Вечір перед піздєцом", - коротко описав останні події свого життя ресторатор.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Кацурін запевнив, що отруївся у власному новому ресторані у Львові. За попередньою гіпотезою це сталося через яйця і яєчний крем в десертах. Ресторатор взяв на себе відповідальність і закрив заклад для перевірки.
Нагадаємо, взимку минулоріч за кордоном отруїлася і акторка Ольга Сумська. Раніше вона розказувала про інцидент, який стався в Австрії.
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